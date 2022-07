El que busca encuentra, dice el refrán popular, pero cuando la burocracia propia de la vida nos lleva por el camino más largo y ya nos pesan los ánimos de tanto andar en vano, adoptamos aquello de “el que abandona no tiene premio” para renovar la esperanza y seguir caminando hacia nuestros anhelos.

Natalia Lara pertenece a este tipo de personas: siempre busca y nunca abandona.

Tras su exitoso paso por La Voz Argentina, las dificultades e ingratitudes de una carrera artística que no siempre premia el talento, Natalia aún sigue cantando cada vez que se le presenta la oportunidad.

A la Natalia cantante le cabe a la perfección aquellas palabras que Cacho Castaña escribió en su tango “La Gata Varela”. Cuando pisa un escenario, lo pisa fuerte, con actitud, con presencia escénica, con un carisma y un histrionismo arrollador, que le baja por todo el cuerpo y le sale por la voz, suave y herida a veces, potente y arenosa cuando lo decide.

Natalia Lara aún sigue cantando, y le da lo mismo un gran escenario, los adoquines de una calle perdida o el vagón de algún subte o tren porque sabe y demuestra que se puede ser una gran artista sin perder la esencia original que mamó en las calles.

“Cuando no canto extraño – dice Natalia para iniciar nuestra charla – extraño conectar con la gente, con el laburante, con el del día a día, esa conexión que solo te da tocar en la calle. No sé si algún día voy a llegar muy lejos o no, pero ese contacto siempre lo voy a necesitar, sea cantando en un colectivo, en un subte o en un gran escenario”.

La calle también sigue siendo su lugar en el mundo, como lo fue el escenario del Teatro Astros del cual se adueñó con sus interpretaciones o los pubs de Marbella donde llevó su arte.

Pero no solamente vive de la música. Desde hace 13 años vende productos de cosmética de una reconocida marca. “Se labura de lo que se puede y a veces de lo que uno ama” – indica en sus redes sociales y continúa- “no vivo solamente de cantar porque no siempre tengo trabajo y debo buscarme la vida. Hay mucha gente que cree que porque salí en ‘la pantalla grande’ dejé de vivir en Tres Arroyos, pero no, sigo viviendo aquí donde nací y me crié.”

Además aclaró con ironía: “La única tresarroyense, nacida y criada, que fue a La Voz Argentina soy yo – Lucas Oviedo es de La Plata y radicado en Reta y Melissa Morales tampoco es oriunda de Tres Arroyos, la única soy yo” – dice Natalia siempre risueña y apostando al humor sin intensiones de polemizar.

De su paso por el exitoso programa de televisión Natalia indicó:

“Quedé en muy buena relación con ‘La Sole’ Pastorutti, obviamente que de esto han pasado cuatro años y hemos perdido el contacto, pero todavía me sigue por las redes sociales y eso para mí es un montón. También sigo en contacto por whatsaap con los músicos del programa”.

Ahora, Natalia está por cumplir otro de sus anhelos de chica y desde el pasado 7 de julio es la conductora del certamen “Canta en Claro” un concurso familiar donde se busca incentivar a los concursantes a que se animen a cantar y que se realiza en la localidad balnearia de Claromecó.

El pasado sábado 7 de julio se hizo la presentación de los participantes en “Calma Chicha” y desde este sábado (por ayer) empiezan las galas en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza de Claromecó.

“Voy a debutar en la conducción. Quiero agradecer mucho al “Negro” Martínez y a Yanina Hiriart que confiaron en mí. Es algo que siempre quise hacer. A los 14 años tuve un programa de radio en Master 90 la radio de Walter Martínez, que conducíamos con Hugo y Mario Re, fue mi primera experiencia radial. Recuerdo que de chiquita jugaba a la locutora y leía las noticias del diario”.

Sobre el certamen Natalia indicó que: “Serán 9 galas, habrá una puntuación final. Los puntajes serán acumulativos; el ganador se llevará 100 mil pesos y el segundo un viaje sorpresa. El concurso tiene cuatro jurados: Claudio Trybuchowicz, Billy Wilson, Inés Martin y Mary Souto. Además cada fecha habrá un jurado invitado. Estoy muy contenta con la oportunidad.”

Natalia, según sus propias palabras, cree más en las causalidades que en las casualidades, será por eso que tiene muy en claro que las oportunidades llegan, pero también se las busca.

Ella, más que nadie, sabe lo que es buscar y esperar el próximo tren…y el tren de la gran oportunidad volverá a pasar para Natalia Lara.