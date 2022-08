Los Juegos Bonaerenses continúan su marcha y este martes se disputó la etapa regional femenina y masculina de hockey en las instalaciones de la Cancha Municipal.

Con la coordinación de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Tres Arroyos, participaron las delegaciones de la región 15 integrada por Cnel. Dorrego, Benito Juárez, Adolfo González Chávez, San Cayetano, Cnel. Laprida, Cnel. Pringles y Tres Arroyos.

Hubo partidos en las categorías sub 14,16 y 18 y la delegación de Tres Arroyos consiguió el pase a la etapa Provincial en las categorías femeninas sub 14 y sub 18.

Juegos Bonaerenses: equipos femeninos de hockey de Tres Arroyos clasificaron a la etapa provincial Foto: Dirección de Deportes Tres Arroyos

De esta manera son más de 100 atletas tresarroyenses los que ya están clasificados para competir en Mar del Plata entre el 1 al 6 de octubre.

Entre el miércoles 3 y el jueves 4 se llevará a cabo la Etapa Regional Femenina y Masculino de Atletismo en la pista municipal local.

El Director de Deportes Profesor Guillermo Orsilli y todo su equipo de trabajo, felicitan a todos los deportistas que están participando en estos juegos por el comportamiento y la responsabilidad puesta en cada juego.