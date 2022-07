La Selección de Hockey sobre Césped de Tres Arroyos partieron esta mañana hacia la localidad de Tandil donde disputarán una serie de amistosos contra el Club Los Cardos.

Los planteles de las categorías Sub 16 y Sub 19 estarán viajando con el apoyo de Dirección de Deportes y de la ARTH.

En la Cancha Sintética Municipal de Tres Arroyos, el proceso de seleccionados inició a mediados de Mayo, y cuentan con tres entrenamientos centralizados.

La Selección de Hockey sobre Césped de Tres Arroyos rumbo a Tandil Foto: Dirección de Deportes tres

Se está trabajando con las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 19. Las jugadoras preseleccionadas son de Club A. Huracán, Club Cazadores, Tres Arroyos Rugby Hockey Club, Club Náutico de Necochea, CEF 113 de Orense, entre otros.

Se recuerda que el seleccionado Sub 19 de Tres Arroyos participará a mediados de Octubre del Campeonato Provincial De Selecciones organizado por la CAH, en la ciudad de Mar del Plata.

Es importante mencionar que el año pasado en Mar del Plata, dicha categoría, logró quedar entre los mejores 4 municipios de la provincia, participando de los Juegos Bonaerenses y con el aporte de Dirección de Deportes y el Municipio.