A pesar de haber comenzado con la música hace varios años con la banda Barrio Chino, junto a Sergio Troiano, Floreana Ferro se define como una cantante amateur.

Vuelve a los escenarios luego de varios años de ausencia. Su voz engalanará la “Tertulia de Domingo” que organizan las Mujeres Coop a beneficio del Grupo Construyendo, el domingo 3 de julio en el Centro Cultural La Estación.

Vía Tres Arroyos dialogó con Floreana Ferro y esto nos decía:

Comencé a cantar desde muy chiquita. “Vengo de una familia de artistas. Mis abuelos son profesores de folclore, uno de ellos es el autor de ‘la Zamba de Christián’ además soy sobrina de Esteban Julián.”

Floreana Ferro Foto: Facebook; Yo Canto

Sobre sus inicios Floreana indicó: “Empecé a cantar con la banda Barrio Chino. Fue una época espectacular. Recuerdo que la Dirección de Cultura tenía un furgoncito y nos llevaban por todos los pueblitos a cantar, eso era por el año 1998 aproximadamente”.

“Me presenté en varios concursos. Hace tres años gané el ‘Yo Canto’ de la localidad de Orense. Después dejé de cantar por algún tiempo hasta que hace algunos días me llamó Cristina Marconi para presentarme en este evento que organizan las Mujeres Coop a beneficio del Grupo Construyendo”.

“En el evento voy a presentarme con cuatro canciones: un tema de Isablel Pantoja, uno de Rosario Flores y vamos a terminar bien arriba con algunas cumbias”.

“Me gustan mucho los boleros. Es un estilo con el cual me siento muy cómoda pero hago varios géneros.”

Son varios los programas de televisión a nivel nacional que buscan nuevos artistas y le dan la posibilidad a los cantantes amateur de mostrar sus habilidades. “La Voz Argentina” es uno de los formatos más populares donde brillaron en ediciones anteriores Lucas Oviedo y Luna Suárez con raíces tresarroyenses. Marcelo Tinelli prepara un formato similar que se emite en diferentes países del mundo.

Sobre la Posibilidad de presentarse en algunos de esos concursos Floreana indicó:

“Por ahora no está en mis planes. Claramente me gustaría vivir de la música, pero es muy difícil. Yo dejé de cantar un montón de años porque me dediqué a criar a mis hijos. La música lleva mucho tiempo, mucho entrenamiento diario y dedicación. Por ahora no está en mis planes participar en ningún concurso a nivel nacional, hay que estar mucho tiempo afuera de la ciudad, y mi hija más chiquita tiene 9 años”.

Sin dudas que ya le llegará su momento si así lo desea. Por ahora somos los tresarroyenses quienes disfrutaremos su regreso a los escenarios, porque las pasiones verdaderas siempre nos acompañan y el amor por la música de Floreana, nunca dejó de latir.