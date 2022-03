Talentoso, carismático, emprendedor, inquieto; son características que bien pueden definir la personalidad de Emiliano Krogh, este joven cantante tresarroyense que con sus 18 años ya deja huellas en el quehacer cultural de la ciudad.

Pero hay una característica que sobresale por encima del resto. Emiliano es un apasionado. Lleva la pasión como bandera en cada uno de sus actos, emprendimientos, pensamientos y gustos. Es la única forma que conoce para vivir y crecer como artista y persona.

Tuvo la suerte de conocer y encontrar su vocación desde muy pequeño y el buen tino de seguir ese pulso de su corazón.

Emiliano Krogh Foto: Facebook: Emiliano Krogh

En dialogo con Vía Tres Arroyos Emiliano recuerda: “En mi casa siempre hubo música. Recuerdo a mi mamá poniendo los casettes de sus baladistas favoritos… yo tenía 4 o 5 años y mientras escuchaba la música, jugaba con una guitarra que me había conseguido mi papá y usaba un palo de escoba como micrófono. Pasaba muchas horas del día aprendiendo las canciones y jugando a ser artista”.

Hace unos días, lanzó un nuevo video clip en su canal de Youtube. “Vivir Sin Ti” se llama la balada que presentó y que, según sus palabras, rememora aquellos momentos pasados frente a un grabador para escuchar las canciones favoritas de su madre.

“Es una canción que sufrió muchos cambios. Empezó con un arreglo de guitarras, luego con percusiones y demás. Finalmente decidí grabarla con un arreglo de piano y cuerdas que hizo el maestro Marcos Islas – indicó Emiliano.

“El videoclip lo grabamos en Salón Blanco de la Municipalidad de Tres Arroyos, está realizado por Gake y protagonizado por Cami Cuevas Di Fant que es bailarina de danzas contemporáneas”.

“Estoy muy feliz con el resultado, es también un sonido nuevo para mi música y eso me entusiasma mucho” – expresó.

Desde el año pasado Emiliano Krogh también incursiona en la actuación, formando parte del Grupo de Teatro Independiente “Los indirigibles” que debutaron en los escenarios tresarroyenses con la obra “Aquí no es”.

“Hicimos varias funciones en la costa, lo bueno de esto, más allá de la obra en sí, es salir de la ciudad, conocer gente, conocer ciudades. Estuvimos en Tandil, Necochea y próximamente en Miramar y Pinamar. Siempre fue uno de mis sueños poder formar parte de una obra de teatro y gracias a Dios lo pude cumplir.”

Con empuje y con ganas de aprender, progresar y participar en todas aquellas cuestiones que lo formen y lo hagan crecer como artista y como persona, Emiliano se involucra, llevado siempre por su curiosidad y la necesidad de nuevos desafíos.

“Trato siempre de involucrarme en proyectos que me gusten, eso me ha dado una formación y una libertad para desarrollarme que hace algunos años atrás, por vergüenza o lo que sea no lo tenía”.

Emiliano Krogh Foto: Facebook: Emiliano Krogh

Agradecido y buena persona nunca se olvida de todos aquellos que le brindaron una mano para iniciar su carrera:

“El apoyo de la familia en todo esto es un gran acompañamiento, mis padres me ayudan un montón, están muy presentes siempre y eso para mí es fundamental. También el de toda la gente que me sigue desde el principio y de todos aquellos que comienzan a conocerme y me siguen a través de las redes sociales”.

Emiliano Krogh tiene 18 jóvenes años.

Tiene sueños, ganas y el talento necesario para poder cumplirlos; pero sobre todas las cosas, la misma pasión que tenía a los cuatro años, cuando con un palo de escoba y frente al espejo, soñaba con un micrófono y un escenario.

Redes Sociales: Facebook, Instagram y Youtube: Emiliano Krogh