La potencia de su voz retumbó en el inmenso estudio donde se graba la Voz Argentina y las estrofas de “Salta es una mujer” magníficamente interpretada le dio el paso a la próxima ronda.

Lucas Oviedo es platense, radicado en el Balneario Reta un pequeño pueblo costero de 800 pobladores que se encuentra a 89 kilómetros de la ciudad de Tres Arroyos y forma parte del Partido de mismo nombre.

Trabaja en Copetonas, un pueblito cercano, como empleado municipal, manejando una pala cargadora y es además Bombero Voluntario.

En diálogo con Vía Tres Arroyos Lucas relató sus sensaciones luego de su brillante presentación:

“No esperaba tanta repercusión, me superó lo que sucedió. Recibí mensaje de todos lados. No manejo las redes sociales, no entiendo mucho, mi hija adolescente es la que se encarga de eso. Al otro día de la presentación tenía mensajes de todo el país, hasta de países vecinos como Paraguay, Uruguay y Venezuela”.

Lucas Oviedo, La Voz Argentina Captura: Telefe

Luego de su presentación, en cada una de sus declaraciones no solo quedó en manifiesto su inmenso amor por cantar, también el cariño inmenso que siente por su tierra, por su Reta adoptiva y su Copetonas que le brinda el sustento diario.

“Yo soy platense, hace dos años que me vine a Reta, si hubiese sabido como era me hubiese venido antes. Mi mujer es de Reta, nos conocimos en La Plata y un día decidimos instalarnos en este lugar. No dije nada que no sintiera, dije la verdad, soy muy feliz viviendo acá”.

Su familia está compuesta por su mujer y tres hijos una hija de 16 años, un varón de 4 y un bebe de un año y medio.

Lucas Oviedo, La Voz Argentina Captura: Telefe

Humilde, agradecido, campechano, trabajador; quizás contagiado por la idiosincrasia de una vida pueblerina, donde sus habitantes saben más que nadie de la solidaridad, la amistad y la bonhomía.

“Mi papá es el mejor cantante que conozco. Desde chico él siempre estaba cantando con mis abuelos y mis tíos. La música para mi está presente desde siempre” -nos cuenta Lucas.

Lucas llegó a La Voz Argentina para cumplir un sueño, y parafraseando a Mau, uno de los jurados del certamen, no hay sueño que la lejanía física impida concretar.

Cuando la pasión es más grande que los impedimentos, cualquier camino, aunque sinuoso, siempre lleva a buen puerto.

A Lucas la pasión se le escapa por la garganta, y su hombría de bien, su humildad sin caretas se manifiesta en cada palabra.

Lucas Oviedo, La Voz Argentina Foto: (Facebook: Lucas Oviedo)

“Todavía no tengo fecha para las batallas, tengo que volver a Buenos Aires para seguir grabando” comentó respecto al certamen sobre el cual, lógicamente, existe un hermetismo informativo que permite mantener las expectativas del público bien altas.

Dando muestras de su humildad, Lucas nos sorprendió con una declaración. Hoy que podría soñar más alto y cumplir artísticamente otro tipo de expectativas, el retense confesó que le encantaría participar y subirse al escenario de La Fiesta Provincial del Trigo la fiesta popular más importante de Tres Arroyos, escenario que pisó en más de una oportunidad quien hoy es su coach, Soledad Pastorutti.

“Cantar en ese escenario con tanta gente conocida y amiga sería hermoso” - confesó el cantante.

Así es Lucas, sigue soñando sin olvidar sus raíces, sin despegarse de ese lugar en el mundo que encontró y que ya no soltará.

Ojalá que el destino más allá de La Voz Argentina, le depare artísticamente todo lo bueno que su hombría de bien y su humildad campechana, se merecen.