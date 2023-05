Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Sánchez se bajó y comienza un nuevo juego

La decisión de Carlos Sánchez de no presentarse como candidato a intendente ha modificado el mapa político, para propios y extraños, de cara a las próximas elecciones ejecutivas.

Por primera vez, el Movimiento Vecinal no contará con un líder natural y eso ha causado un verdadero cimbronazo puertas adentro y nuevos aires hacia afuera.

No cabe duda que el Movimiento Vecinal es un partido de liderazgo verticalista, ya no podemos dilucidar si desde su propia concepción como fuerza política o por la impronta que le inculcó Carlos Sánchez tras 20 años en el poder.

Lo cierto es que la carrera por la sucesión ha comenzado.

Ya desde mediados de 2022 se especulaba con la posibilidad de recurrir a una interna dentro del Movimiento Vecinal, ante la posibilidad de que Sánchez no vuelva a presentarse: Claudia Cittadino, Werner Nickel y Matías Fhurer asomaban como los posibles candidatos a sucederlo en la intendencia.

Inclusive por aquellos días se filtró una imagen, que Vía Tres Arroyos rescató, de una bandera de Matías Fhurer con los colores del Movimiento Vecinal con la leyenda “Matías 2023″. Consultado al respecto, en aquella oportunidad Fhurer no tuvo reparo en afirmar que aspiraba a la intendencia.

¿Ese acto de “rebeldía” fue la causa de su alejamiento del Vecinalismo? ¿El verticalismo del partido no le perdonó su osadía? Algunos atribuyen su alejamiento a su pelea con el diputado Carlos “Cuto” Moreno. Tiempo después el propio Fhurer indicó a Vía Tres Arroyos “fue un poco de las dos cosas”.

Lo cierto que en los últimos días, la encuesta solicitada por el Movimiento Vecinal arrojó que Werner Nickel encabeza las preferencias de la sociedad, seguido por Claudia Cittadino y Mariano Hernández. También es cierto, que los que están acostumbrados a mandar y a que todo el mundo obedezca sus órdenes, tienen un candidato favorito. En busca de un candidato único, algunos apuestan a unos, otros apuestan a otros. Nadie quiso ceder; hubo explosiones, esquirlas y heridos.

Dadas estas diferencias, todo indicaría que habrá internas entre Claudia Cittadino y Werner Nickel en las PASO.

Por su parte, Mariano Hernández en esta oportunidad habría decidido no participar.

El joven copetonense ha demostrado sobradas cualidades y capacidad de gestión para ocupar el mayor cargo ejecutivo del municipio, pero, por motu propio, habría declinado su candidatura en pos de referentes con mayor experiencia, mientras continúa acumulando la suya que, sin duda alguna, lo instalan a futuro como un referente del Vecinalismo y número puesto camino a la intendencia.

El peronismo de Tres Arroyos y sus dos frentes abiertos

El peronismo de Tres Arroyos lucha con dos frentes abiertos.

Por un lado intentará no ser arrastrado por la mala administración nacional y por la incertidumbre que genera en la sociedad en general y el peronismo en particular, el no conocer aún un firme candidato a la presidencia tras el fallido (hasta hoy) operativo clamor a favor de la candidatura de Cristina Fernández.

El segundo frente de lucha abierto es mantener la tropa unida.

Versiones indican que un referente del peronismo estaría negociando su incorporación al Movimiento Vecinal.

De concretarse, la cancha se embarraría aún más, aunque como siempre, será la sociedad la encargada de hacerle saber a ese referente peronista y al vecinalismo, si en la perinola de la política, en el cambiazo, ganan todos o pierden todos.

Por su parte el referente en Tres Arroyos del espacio Camino a la Victoria, Martín Garate, con buen sentido de la sensatez, apuesta a la unión y a la búsqueda de un candidato único.

“Yo vengo planteando desde hace tiempo esto de la generosidad política y la idea de tener un buen gran candidato de consenso”.

“Con Sánchez o sin Sánchez como candidato del Movimiento Vecinal las posibilidades de volver a tener un intendente del Frente de Todos están intactas, pero hay que pensar en alguien que tenga capacidad porque los cuatro años que vienen en Tres Arroyos, La Nación y la Provincia serán muy difíciles”

“Encerrarnos en una disputa de egos personales no es el camino, eso yo no lo comparto. Hay que generar un consenso y ojalá el resto de los sectores lo entiendan, y si no, iremos a las PASO” – indicó Martín Garate a Vía Tres Arroyos.

Juntos por el Cambio: Candidato en la gatera a la espera de rival

Si algo parece definido dentro de Juntos por el Cambio es que habrá PASO.

Matías Fhurer hace tiempo que lanzó su candidatura y un poco menos que confirmó su participación dentro del espacio Juntos por el Cambio.

Fhurer fue el político que mejor leyó la cancha y entendió temprano que la incertidumbre causa angustia, que el no saber lo que existe hacia adelante a nivel político, social y económico preocupa a la sociedad y que algunas certezas apaciguan las aguas, por eso, su temprana decisión de postularse como intendente, Fhurer la considera un acierto de su parte:

En una entrevista realizada por Vía Tres Arroyos el pasado 29 de abril Fhurer indicaba al respecto que: “En la jerga política se dice que el que dice que quiere un cargo con tanta anticipación, no llega o llega debilitado porque todos le apuntan a ese. A mí me pasó al contrario: ninguno se animó a apuntarme, hasta ahora”.

“Por eso me siento fortalecido. No tengo nada que ocultar, no soy funcionario público y vivo de mi economía, entonces, cuando uno está tranquilo con su accionar y con los principios que tiene, puede decir que quiere ser intendente en cualquier momento y en cualquier lugar, obviamente que teniendo un equipo atrás. Yo estoy convencido que el equipo que me acompaña está capacitado para que yo pueda decirlo”.

“La gente tiene que saber que quiere cada uno y lo capacitado que está para cada puesto. Yo fui militante, fui concejal, fui funcionario público de este gobierno con el que comparto principios fundacionales pero no sus últimas formas que han sido muy diferentes a sus principios”.

¿Contra quién competirá Fhurer en las internas? Aún es un misterio. Nadie se ha lanzado aún. A la espera de mayores definiciones a nivel Nacional y Provincial, que ordene las internas, los candidatos tresarroyenses todavía especulan buscando la mejor alternativa y el mejor emparejamiento posible dentro de las opciones que definirá el espacio antes de las PASO.

Vía Tres Arroyos consultó a Daiana de Grazia, referente radical de Junto por el Cambio pero no habló de futuras candidaturas:

“Estamos trabajando muy fuertemente puertas adentro con los tres partidos que componen Juntos por el Cambio y de manera individual también, analizando las cosas que hay que mejorar para Tres Arroyos. Hay cosas que son de muy larga data y que no se han podido resolver desde el gobierno vecinalista”.

“Tenemos la visión de sostener, mantener y mejorar las cosas que están bien hechas, y eso está bueno reconocerlo y resaltarlo.”

“Hoy hablar de candidaturas me parece un poco precipitado. Lo más importante es pensar lo que necesita Tres Arroyos y las localidades que han estado apartadas de toda posibilidad de crecimiento, para el cierre de las listas falta más de un mes” – indicó la concejal De Grazia.

Enrique Groenenberg a mediados de 2022 expresó su deseo de ser precandidato a intendente dentro del espacio, y probablemente su candidatura sea una de las tantas negociaciones que hoy se discuten.

Por su parte el gran ganador de las elecciones legislativas 2021, Carlos Ávila, con la experiencia acumulada como delegado de Claromecó, sumada a su incursión por los tejes y manejes políticos del Concejo Deliberante, ¿Se animará a participar, para saludar el 10 de diciembre desde el balcón de Rivadavia 1?

¿Y Antinori? ¿Y Giordano? ¿Y Candela? ¿Y la moto?

Lo cierto es que a poco más de un mes para las PASO, ningún partido político se decide aún a mostrar sus cartas, porque consideran que aún no es el momento, o por conflictos internos, indecisiones propias del poder o egos personales.