Matías Fhurer, precandidato a intendente: “Sé que le puedo dar a la política de Tres Arroyos una visión diferente”

Ya no es un secreto a voces que Matías Fhurer quiere ser intendente de Tres Arroyos. Desde mediados de 2022 dejó en claro su posición y su alejamiento del Movimiento Vecinal le abrió la posibilidad de formar su propio equipo de trabajo y de buscar alianzas y consensos que lo catapulten a una pre candidatura a Jefe Comunal.

Matías Fhurer (MF) dialogó con Vía Tres Arroyos (VTA) sobre todo lo referido a su pre candidatura a intendente.

VTA: Sos uno de los pocos políticos de Tres Arroyos que ha lanzado su precandidatura y que dice abiertamente que quiere ser intendente. Nadie quiere decir nada.

MF: “Sí, lo hemos hablado varias veces. La verdad que tanto misterio le hace mal a la política y le hace mal a la gente.”

“Es bueno que el ciudadano vaya conociendo a la gente que quiere ser y que tiene la voluntad de ser. Porque en política como siempre digo, ‘para hacer hay que querer ser’, sin embargo, hay gente que se escurre, busca el oportunismo, empieza a confundir, a hacer esa política de rosca que a la gente no le interesa. Hay que darle opciones a la población, en este caso hablando de lo local”.

“Dentro del grupo que estamos conformando siempre escuchamos el mismo planteo a la hora de votar: que siempre son los mismos candidatos y la gente va como desahuciada a poner el voto porque desde la oposición tampoco tiene un buen candidato formado”.

“Yo me he formado desde lo Legislativo y desde lo Ejecutivo y me sirvió muchísimo aprender. No sé cuántos políticos de la oposición podrán decir lo mismo, que estuvieron en un Ejecutivo y se formaron, que conocen desde adentro un presupuesto, al Tribunal de Cuentas y otras cosas que son difíciles de ver cuando se es solo oposición”.

VTA: Hace unos días hablo el presidente del Movimiento Vecinal y dio a entender que apoya al intendente para una nueva reelección, ¿Cómo lo ves?

“Tengo mucho respeto y un aprecio especial por el intendente, pero también creo que la perpetuidad en el poder no es buena. Un partido político si puede perpetuarse como ocurre en varios lugares y eso no quiere decir que este mal, pero cuando las personas están por sobre los partidos y la política, ahí la gente empieza a confundirse como si esa fuese la única opción”.

“Desde nuestro lugar queremos demostrar que la perpetuidad no es buena, que los vicios de hacer siempre la misma política no está bueno”.

“Cuando uno genera estructuras de capacitaciones, por ejemplo, dejamos de lado todo lo que viene detrás de estas estructuras. Hay mucho dinero para formar galpones, estructuras, capacitaciones y demás, necesitamos ahora incorporarle a estas estructuras la materia gris, incorporarle a esas estructuras las industrias 4.0, las nuevas tecnologías todo lo que se viene que es mucho más finito que las estructuras grandes”.

“Necesitamos que Tres Arroyos afine esas cositas para poder generar más empleo, para poder generar capacitaciones reales que no sean capacitaciones virtuales”.

VTA: ¿Tu alejamiento del Movimiento Vecinal se debió a tus diferencias y críticas en las políticas en conjunto entre el partido vecinalista y Carlos “Cuto” Moreno o por haber expresado tus intenciones de ser candidato a intendente?

MF: “Las dos cosas. Yo no estaba de acuerdo con la actuación en Tandem entre el gobierno vecinalista y el diputado Moreno. Ese tándem Sánchez – Moreno; Vecinalismo – Kirchenrismo le ha dado resultado en algunas cuestiones, sobre todo electoralistas.

“Yo no tengo nada contra el diputado Moreno. Creo que a Moreno le molestó que una persona joven, tenga un plafón político que ningún otro candidato pudo lograr en la política de Tres Arroyos para enfrentar al oficialismo”.

Reunión de trabajo en Miramar con funcionarios provinciales Foto: Prensa Municipalidad Tres Arroyos

VTA: ¿Cómo viste la llegada de tantos funcionarios provinciales en los últimos días?

MF: “Lo veo como una campaña encubierta, cuando todo el mundo está de vacaciones ellos quieren salir a demostrar que están trabajando, yo creo que la gente lo ve como un oportunismo”.

“Está muy bien que vengan los políticos a las localidades, pero también creo que tienen que ubicarse. Si vos lees los comentarios de la gente cuando el Sr. Gobernador llegó a Claromecó les generaba un cierto rechazo”.

“¿A qué viene? ¿Qué está haciendo? La gente se hace muchas preguntas, es fuerte lo que estoy diciendo pero es la realidad, y yo siempre hablo con la verdad”.

VTA: Obviamente si querés llegar a la intendencia y el Gobierno Nacional y Provincial llega a tener el mismo color político de hoy, vas a necesitar también de estos lazos políticos.

MF: “Mis encuentros con los funcionarios provinciales y nacionales, siempre fueron productivos y me atendieron de la mejor manera”.

“Pero hay que decir la verdad, conseguimos un montón de dinero para un Centro Tecnológico y nunca vinieron. Se hace mucho “buche” con un tema, por ejemplo, yo estuve en el proyecto del desvío ferroviario para el Parque Industrial, hay siete noticias al respecto. Eso hay que definirlo, hay que hablar una vez sola y cuando esté listo hay que volver a hablar, pero no se puede seguir hablando de lo mismo ni marcar un solo objetivo y olvidarse del resto, porque te olvidás de los problemas reales de la gente. Te olvidás de la falta de agua, del tránsito, del turismo”.

(Archivo) Matías Fhurer en conferencia de prensa tras su renuncia como Secretario de Producción, Ciencia y Tecnología de Tres Arroyos Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

VTA: Matías Fhurer quiere ser intendente, ¿Con que equipo? ¿Te gustaría enfrentar al intendente Sánchez en la contienda electoral?

MF: “Si claro, para ser intendente hay que ganarle a los mejores y en el buen sentido, siendo adversarios políticos y no enemigos. Ganarles con una buena campaña y con buenas propuestas de gobierno”.

“Estoy convencido que me preparé diferente y que le puedo dar a la política de Tres Arroyos una visión diferente”.

“En este momento estoy manteniendo reuniones, tenemos un equipo de campaña y el equipo para poder gobernar el Municipio lo estamos conformando. Estamos conformando los consensos necesarios para llegar a una base política y poder presentarnos, a las PASO primero y después a las generales”.

“Si te digo que yo estoy en la línea de largada para poder ser pre candidato a intendente, ¿con qué alianza? Lo estamos conversando tanto a nivel local como provincial y nacional”.

VTA: ¿Será concretamente con Juntos por el Cambio?

MF: “Si digo que voy con Juntos, muchos amigos del peronismo, del justicialismo, del kirchnerismo; no dijo del Camporismo porque ahí no tengo amigos, pero sí me siguen y estamos en conversaciones también. Quiero que, quienes me acompañen, al momento de llegar a un consenso sepan por qué yo estoy ahí, apoyando a un espacio político para llegar a la intendencia”.

“Yo estoy dispuesto a participar en las internas de una coalición. Lo importante es que los que me acompañen quieran hacer política desde abajo hacia arriba desde las instituciones y desde las necesidades de la gente, hacia arriba. Ese es nuestro trabajo y nuestro compromiso”.