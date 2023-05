Elecciones 2023 en Tres Arroyos: Carlos Sánchez no será candidato

A través de una carta enviada a los medios de prensa el intendente Carlos Sánchez decidió no presentarse en las próximas elecciones, y declinó de esta manera, a su sexto mandato.

La carta indica lo siguiente:

A 37 días del vencimiento del plazo para presentación de listas de precandidatos, creo conveniente anunciar, luego de un profundo análisis personal, familiar y también político, que

NO SERÉ CANDIDATO a ningún cargo en las próximas elecciones.

Mi carrera política superó ya los 30 años, y el trabajo hecho por Tres Arroyos me satisface y me enorgullece, desde cada lugar que humildemente pude ocupar, gracias al voto que supo confiar en mí la mayoría de los tresarroyenses, en cada una de las oportunidades que me eligieron en el 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019, como intendente.

El Movimiento Vecinal también, depositó en mí una confianza absoluta y gracias a cada vecinalista, y a todos los tresarroyenses hemos logrado que Tres Arroyos haya desarrollado sus potenciales a un nivel impensado hace 40 años.

No me cabe ninguna duda, que el partido que me ha permitido llegar hasta aquí, presentará a la persona indicada para que en las próximas elecciones sea elegido o elegida como intendente de Tres Arroyos.

Solo me resta agradecer a cada una de las personas que me acompañó y sostuvo en estos cinco períodos como intendente: funcionarios, empleados municipales, amigos y allegados, y sobre todo a mi familia.

En los últimos meses que quedan de mi última gestión, trabajaré con la misma energía y con la misma fuerza con la que comencé aquel 10 de diciembre de 2003, con un único objetivo: el crecimiento sostenible de nuestro distrito en todos sus aspectos.

CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ

Carta Sánchez Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

¿Quién será su sucesor?

Fuentes consultadas por Vía Tres Arroyos indican que el Movimiento Vecinal realizó una encuesta para sondear a varios posibles candidatos por el espacio político que gobierna la ciudad, las mismas arrojaron como el candidato más votado a Werner Nickel, seguido por Claudia Cittadino y Mariano Hernández.

¿Cambios en el Gabinete?

Por estas horas se discuten posibles cambios en el gabinete. Hay trascendidos que indican que Hugo Fernández habría dejado de ser el Jefe de Gabinete del Ejecutivo Municipal y que su cargo sería ocupado por Diego Rodríguez, actual jefe Administrativo del Centro Municipal de Salud.