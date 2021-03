Esta tarde el intendente Carlos Sánchez dejó inauguradas oficialmente las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos.

En su discurso el Jefe del Ejecutivo Municipal hizo hincapié en los avances realizados por su gestión durante el último año centrando su atención en el tema sanitario sin obviar áreas como economía, Obras Publicas, Viviendas, Cultura y Educación.

Durante su alocución en Intendente realizó duras críticas a la oposición principalmente por el no acompañamiento para sancionar la Emergencia sanitaria en el Distrito y la no aprobación del Presupuesto Municipal.

A continuación el discurso completo por temas:

“Una vez más, me toca la altísima responsabilidad de poner en marcha el acto político de mayor importancia institucional en nuestra ciudad, considerando que el funcionamiento de este cuerpo legislativo implica una de las máximas expresiones de la democracia, ya que cada bloque, y cada persona, que integra este Concejo Deliberante, elegido por el voto popular, individualmente y en su conjunto, los responsables del destino de un distrito de 70.000 habitantes y un crecimiento sostenible y sustentable en el último cuarto de siglo.

Un año más, estoy aquí inaugurando estas sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, a pesar de que el pasado año no haya sido un año más, sino que fue un año muy difícil para toda la humanidad. Particularmente (o paradójicamente), la dificultad que se nos presentó, no conoció de ideologías políticas, grietas, religión, o enfrentamientos individualistas, y llegó principalmente para enseñarnos, una vez más, a como reconstruirnos en las adversidades, y que la única forma, básicamente de salir adelante es aunando esfuerzos, y trabajando digna y eficazmente.

Salud.

Quiero comenzar, ante todo, por obvias razones, por el área de salud. Comenzábamos el 2020 y allí por Marzo se declaró al brote del Covid 19 como pandemia. Se dispuso cuarentena estricta y para muchos se detuvo todo. Para nosotros no. Para quienes tenemos responsabilidades públicas y principalmente en lo ejecutivo y en lo sanitario. Tuvimos que readecuar por completo nuestro sistema sanitario. Generar e implementar estrategias para asegurar los recursos necesarios para el sostenimiento del sistema y garantizar los servicios de salud para salvaguardar la vida de nuestra comunidad.

Por supuesto, no podíamos ni queríamos hacerlo solos. Toda la comunidad estuvo con nosotros activa, presente y solidariamente. Por comunidad decimos empleados municipales, que una vez más fuimos un todo. Por comunidad decimos Comisión de Amigos del Hospital, que desde hace más de 60 años tienen un rol fundamental, como nexo entre nuestra comunidad, nuestro hospital Pirovano y las autoridades sanitarias; y que durante esta coyuntura excepcional ha trabajado de manera constante y coordinada para resolver las necesidades tanto complejas como de resolución diaria.

Los Amigos del Hospital lograron aportar durante el año 2020 más de $19.000.000 provenientes de nuestro Tres Arroyos y colaborando para reforzar nuestro sistema sanitario en la emergencia.

Fortalecimos el hospital con la compra de monitores, respiradores, camas de terapia intensiva, poniendo nuevamente en funcionamiento el tomógrafo y con la constante adquisición de insumos críticos para proteger a nuestro personal.

Los trabajadores de la salud están expuestos a situaciones que ponen en riesgo su salud y pueden convertirlos en vehículos de transmisión de infecciones.

El sistema de salud, en Tres Arroyos y en el mundo se puso en el frente de batalla de ésta pandemia que aún hoy seguimos atravesando.

Desde lo económico, el presupuesto de salud para el 2020 era de 615 millones de pesos y se gastaron 850 millones. El centro de salud municipal, invierte $1000 por cada vestimenta Covid para cada trabajador y la mayor parte de dicha vestimenta es descartable. Es decir, se desecha con cada uso que se hace de la misma. Si nos ponemos a pensar en la cantidad de atenciones y en la cantidad de empleados, la suma es considerablemente muy importante.

La dotación de insumos durante la pandemia fue, y sigue siendo todo un desafío, desde su escases, hasta el esfuerzo económico que esto representa. El municipio invierte más de 2 millones y medio de pesos diarios para el funcionamiento del sistema de salud; además de tiempo y de trabajo de todos los funcionarios del departamento ejecutivo y su personal, trabajando codo a codo con la comisión de amigos y la comunidad con su irreemplazable aporte. Esta fue la trilogía que elegimos para afrontar este desafío. Todos aprendiendo en el hacer día a día.

Se generaron grupos de costureras, que producían en sus casas cofias, camisolines, barbijos y botas, se establecieron relaciones comerciales con las que se trabajaba sábado y domingo para la obtención de materias primas. Se comenzó con la producción local de máscaras de protección.

Mientras tanto dentro del hospital se sucedían protocolos y adecuaciones; todo el personal se vio inmerso en un desenfrenado ritmo de capacitaciones y de trabajo inusual para adecuarse a la realidad que se modificaba hora a hora.

Fue necesario, coordinar la reingeniería de recursos del sistema de salud que implicaron innumerables tareas. Se requirió de una reestructuración arquitectónica de espacios. Se realizó un sector para recepción para la consulta de pacientes respiratorios, con espacio de recepción, de consulta, de laboratorio y de rayos y dos salas de internación Covid. Se dotaron de accesibilidad.

Todos y cada uno de los trabajadores vieron modificados sus espacios, tareas e incumbencias, que requirió de coordinación y de presencia. Así, se llegó a la conformación del comité de contingencia y a la unificación del sistema público y privado de la ciudad. Caso ejemplar en nuestra provincia, hasta envidiable en muchos casos, ya que desde muchos sectores se consideró a ésta articulación de ambos sectores, una medida más que necesaria para afrontar los desbordes del sistema sanitario, pero que en la mayoría de los casos fue inaplicable, y nosotros lo logramos. Más de 1000 personas pasaron a integrar un gran equipo de salud. Porque como dije anteriormente, la salida debía ser aunando esfuerzos y trabajando digna y eficazmente, además en fuerte coordinación con región sanitaria 1 provincial y nacional.

Hoy el sistema sanitario continúa con la atención del Covid y las constantes adecuaciones que esto requiere.

El Centro de Salud en este contexto, sin embargo, no dejó de avanzar nunca, a pesar de la pandemia, a pesar de habérsele negado por parte de este Concejo una herramienta fundamental desde lo económico, como lo era la declaración de emergencia económica, la que nos hubiera facilitado desde lo burocrático y financiero el trabajo y varios atolladeros y situaciones difíciles, siempre económicamente hablando, y ahorrando varios miles de pesos. Recordemos, que no es este ejemplo una victimización, sino que a los hechos nos remitimos, considerando que fue el único municipio de la Provincia de Buenos Aires al que no se le permitió ésta declaración de emergencia, porque se entendió en todo el país, (declarando leyes nacionales y provinciales), que la situación sanitaria que nos tocaba atravesar era y es excepcional.

De todas formas, sabemos que debemos darles a nuestros vecinos la mejor salud que seamos capaces de lograr. Dotar de una salud segura, con equidad en su acceso y garantizar más y mejores servicios es nuestra tarea diaria.

Esto requiere de planificación y gestión, esto requiere de administración de recursos, esto requiere de conocer las necesidades de nuestra comunidad. Esto requiere de saber que podemos seguir avanzando en contextos complejos.

En la actualidad el sistema sanitario se atienden aproximadamente 1.000 personas por día y el edificio de nuestro hospital se ha ampliado a 8.010 m2 y se han refaccionado y restaurado a nuevos sectores existentes por 1.719 m2, que habían quedado obsoletos dentro del plan sanitario a nivel provincial anterior. Estos son claros ejemplos del crecimiento local y constante del cual hablamos siempre.

En este 2020 nuestro hospital continuó avanzando, dotamos de oxígeno central al servicio de pediatría, y así completamos la red en la institución, además de refaccionar los consultorios del mismo sector. Realizamos la remodelación del sector de quirófanos, una obra postergada por décadas, remodelamos el CIC de Boca e inauguramos la nueva farmacia invirtiendo 3 millones de pesos.

Sabemos que minimizar el impacto de la pandemia será un trabajo arduo y una lucha que queremos dar. Sabemos que hay palos en la rueda que van a hacer más difícil estar a la altura de las circunstancias.

Sin ir más lejos el presupuesto del 2021 para los tresarroyenses ha quedado sumamente acotado por las mezquindades que sufre nuestra política. Pero seguimos teniendo sueños por cumplir y por ellos seguimos trabajando, para fortalecer al sistema de salud en su integralidad.

Para este 2021 planificamos un plan de mejoras que involucra la remodelación del servicio de clínica médica (obra prácticamente concluída), de las salas de atención primaria y del hospital.

Creemos que debemos avanzar tanto como avanzan los sueños de los tresarroyenses y lo haremos priorizando sus necesidades; como ya estamos acostumbrados a hacerlo con trabajo y con gestión.

Hoy enfrentamos la etapa de la vacunación, etapa ansiada, pero también compleja y difícil por la gran coordinación entre la llegada de la vacuna, las condiciones y la gran cantidad de vecinos, que con los criterios de la Nación y la Provincia debemos inocular, y cumplir con la mayor equidad posible; pero aquí también en lugar de colaborar, parte de la oposición política se ha encargado de poner palos en la rueda con mentiras, difamaciones, entorpeciendo la decisión del vecino si vacunarse o no, sabiendo que en esta decisión puede ir la vida.

Pero ya no nos importa, el destino nos puso en esto y nosotros tenemos y tendremos las fuerzas suficientes para seguir defendiendo y haciendo crecer a Tres Arroyos. En este caso defendiendo la vida de nuestros vecinos ante todo.

Trabajo Social

El 2020 particular, no sólo generó que el sistema de salud se viera en emergencia y se actúe en consecuencia, el factor social, las consecuencias más allá de la salud que generó la pandemia, hizo que el trabajo arduo que se realiza habitualmente en el área de desarrollo social, incrementara significativamente; considerando que muchas actividades se vieron paralizadas, y éste virus trajo consigo una crisis que afectó directamente en la vida de los más vulnerables. No todos tenían las herramientas para atravesar una cuarentena estricta y extensa, y además reunir las condiciones para cuidarse como la pandemia exigía. El trabajo habitual en el área social, incrementó significativamente como dije, y el trabajo arduo se vio ante un desafío para poder cubrir la mayor cantidad de necesidades que se requerían satisfacer.

A través de la evaluación del servicio social se otorga ayuda económica a 1800 familias actualmente, en forma mensual, a través del pago de subsidios, alquileres y programas de trabajo, y capacitación, llamados planes comunitarios, los que además de ser una ayuda para el grupo familiar

También lo son para las instituciones donde desempeñan su labor. Lo que significa económicamente para la administración de éste municipio, un total de 120 millones de pesos anuales, o sea, 500 mil pesos por día.

Durante el 2020 y se continuará en este 2021, se ha comenzado a trabajar fuertemente en la capacitación para la obtención del empleo formal de las personas que se encuentran dentro de los planes comunitarios: se propiciará la culminación primaria, secundaria y cursos de oficios en el centro de formación profesional.

Además se trabaja con la oficina municipal de empleo, para priorizar el ingreso de las personas con planes sociales al sistema laboral formal.

Viviendas

Otra problemática social, que logramos abordar, es la “crisis habitacional”, tan penosamente utilizada por ciertos espacios políticos, y con pocas o ineficientes soluciones concretas para la gente. A través de la oficina de emergencia habitacional se otorga asistencia técnica y materiales a la comunidad, logrando asistir a muchas familias que necesitan de un techo para vivir, y a partir de allí desarrollarse dignamente.

Durante el año 2020 se realizó la ejecución de este programa, desarrollando mejoramientos en viviendas y construyendo módulos habitacionales, asistiendo alrededor de 350 casos. Se gestionan desde éste municipio, permanentemente programas nacionales y provinciales para la edificación de viviendas, y resultado de dichas gestiones han estado a la vista durante toda la gestión vecinalista. Más de 1.200 viviendas y 2.000 refacciones.

Un pilar fundamental para palear ésta problemática social, fue también la decisión política de crear la “bloquera municipal”, que permitió durante el 2020, entregar 48.500 bloques, correspondiendo un 70% a familias y un 30% a instituciones.

De esta forma con el fin de reducir costos y dar soluciones habitacionales, se continúa con la fabricación por parte del municipio, de bloques de hormigón vibrado. Y la gestión de nuevos planes de viviendas a futuro.

Las necesidades sociales siempre están creciendo, y crecen porque una humanidad evolutiva requiere de que sus habitantes ganen constantes luchas y vayan exigiendo y adquiriendo derechos que venían postergados. Es por ello, que a fines del año 2020, teniendo en cuenta la gravedad y el crecimiento de la problemática de la violencia por razones de género y a fin de continuar garantizando los derechos de las mujeres y otros colectivos sexo-genéricos, esta gestión impulsa la creación de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad. Desde el 2015 igualmente, está funcionando en Tres Arroyos, el programa Casa de la Mujer “Guillermina Cirone” está destinado desde un comienzo a la prevención y asistencia de la violencia por razones de género.

Educación

Creemos, desde los inicios de nuestra gestión, que la educación, es una base fundamental para el crecimiento del pueblo, y que sin educación no puede pensarse en futuro. Es por ello, que logramos gestionar la creación de nuevos establecimientos educativos, como jardines de infantes, escuelas primarias, y secundarias, principalmente que se radicaron en las localidades, dándole la posibilidad de que nuestras localidades tengan hoy, acceso a la educación en los tres niveles.

En éste sentido, la llegada del fondo educativo, nos permitió reacondicionar y realizar permanentes trabajos de mantenimientos y ampliaciones en los establecimientos educativos existentes, como levantamientos de SUMS, recambio de techos, pintura, electricidad, y hasta la imponente obra del Polideportivo, como así también las nuevas obras en el Polo Educativo.

Soñamos Cresta, y con mucho trabajo, hoy lleva 16 años en marcha, cuenta a la fecha con 40 carreras dictadas, entre pregrado, grado y posgrado, mantiene convenio con 6 Universidades Nacionales y 1 Universidad Provincial.

Lleva más de 7200 alumnos inscriptos a las diferentes ofertas, 1.000 alumnos activos y más de 600 graduados, profesionales que hoy se desarrollan en nuestra comunidad, en pos de su crecimiento. En relación a actividades de extensión, cuenta con más de 600 actividades realizadas desde sus inicios, ejemplo de ello es el programa de educación de adultos mayores PEMTA, que mantiene más de 300 alumnos activos.

Este 2020 que dejamos atrás ha sido difícil para todas las áreas, en Cresta, gracias al trabajo mancomunado entre la institución y el respeto que hemos ganado en el mundo universitario y todas las Universidades Nacionales con las que tenemos convenio, se ha logrado migrar las clases presenciales a aulas virtuales y permitir que nuestros alumnos continúen con su educación universitaria, aun en tiempos de pandemia.

En el mismo sentido, se colaboró con el préstamo de equipos informáticos, para que aquellos alumnos que no contaban con dicho recurso, no pierdan la oportunidad de estudiar. La pandemia no detuvo el proceso de graduación de nuestros alumnos, entre otros, tuvimos los primeros graduados de la carrera de arquitectura.

Durante el 2020 se logró llevar a cabo un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional UTN, que tiene como objetivo, contribuir y desarrollar el Centro de Capacitación del Parque Industrial, para sumar valor agregado, brindando un servicio a las diferentes empresas que hoy se encuentran radicadas en nuestra comunidad y para aquellas que analizan la posibilidad de asentarse en nuestro distrito, a través de generación de insumos destinados a maquinarias, optimización de procesos industriales, robótica, ingeniería de software, así como también distintas capacitaciones que se requieran.

Se mantuvieron diferentes reuniones con el Secretario de Políticas Universitarias, en las que manifestó su apoyo para gestionar los fondos necesarios para un edificio propio, para el cual ya existe un lote destinado al mismo, en el Campus del Polo Educativo. También demostró su apoyo en las diferentes gestiones iniciadas para concretar en un futuro cercano la carrera de medicina.

En relación a esta última, se realizaron visitas a la Universidad y a la Facultad de Medicina de Mar del Plata y estamos próximos a firmar un convenio con el fin de iniciar actividades preparatorias.

Para este año 2021 sumamos dos carreras nuevas, Licenciatura en Gestión Pública y Política Local y Tecnicatura en Gestión de Energías Renovables y Convencionales, las cuales se suman a Ingeniería Industrial, Licenciatura en Administración y Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, carreras que consideramos estratégicas para el desarrollo nuestra localidad y la región.

No nos conformamos, y esa es otra de las claves del “crecimiento”, soñamos también un lugar en donde se conglomeren todas las actividades educativas, y ese sueño está empezando a hacerse realidad: es el Campus Universitario o Polo Educativo Deportivo.

Donde además de la pista de ciclismo y la inminente inauguración de la cancha de hockey se ha avanzado en la primera etapa de la construcción de los talleres del Centro de Formación Profesional. Próximamente se comenzarán a construir también allí, las bases del Conservatorio de Música de Tres Arroyos, complementando con alguna gestión para concretar el colegio secundario y el edificio del Cresta, allí proyectados.

Esto es también “crecimiento sustentable local y regional”, que se puede efectivamente constatar. Esto también es presente y futuro.

Seguridad

En materia de seguridad, ya hemos demostrado que no hacemos caso omiso a las problemáticas que afectan a toda la población. Tomamos el compromiso y la difícil responsabilidad de colaborar en un ámbito que constitucionalmente corresponde al gobierno provincial, pero este municipio, entendió que la única forma de ayudar a combatir este flagelo u otros, es aunando esfuerzos en conjunto con la Provincia. Y el primer paso fue en el 2005 con la adhesión a la policía comunal, donde hoy por hoy, y luego de haber creado la Secretaría de Seguridad, la Municipalidad aporta 10 millones de pesos anuales para combatir esta problemática.

Responsabilidad que tomamos, a pesar de ser conscientes de que es una problemática que, por más esfuerzos, continúa sin solución efectiva, ya sea por las crisis económicas del país que generan mayores complicaciones sociales, o la organización de las fuerzas policiales, legislaciones, o ya sea por la justicia, tal vez porque todavía no se han aunado y coordinado suficientemente los esfuerzos entre todos los actores responsables.

Desde la Secretaría de Seguridad se trabaja decidida y constantemente en mejorar el servicio, es por ello, que en el 2020 se sumaron 15 cámaras de seguridad con su correspondiente equipamiento para optimizar el almacenamiento de las grabaciones.

Próximamente con un subsidio del Ministerio de Seguridad, se adquirirán 40 cámaras más con las que ampliaremos el Centro de Monitoreo. También se incorporó personal para mejorar la capacidad operativa, brindando asimismo, capacitaciones periódicas.

En la patrulla urbana se incorporaron 2 autos 0km. Toyota Ethios, destinados a prevención ciudadana con ploteado y balizamiento. Dentro de este concepto de aunar esfuerzos, el municipio, con la colaboración de diversas áreas, logro llevar a cabo muchas obras de reparaciones, refacciones, mantenimiento y ampliaciones en edificios de distintas competencias policiales. Por ejemplo, en la Comisaria Primera se realizó una nueva instalación eléctrica tanto en planta baja como en planta alta, como así también, el tendido de cloacas para el área de calabozos, ya que su histórico deterioro ocasionaba continuos inconvenientes. Se colocó también una cisterna para el sistema de incendios y se llevó a cabo una reparación integral de techos, más allá de un buen avance en la gestión de una comisaria nueva para nuestra ciudad.

Por otra parte, se colaboró con la readecuación del edificio de la “Ex Departamental” como también se realizaron ampliaciones en el edificio de la DDI.

En consonancia con la decisión política de trabajar mancomunadamente, y luego de años en los que se produjo un nefasto desmantelamiento causado por desmanejos políticos de la Patrulla Rural o CPR, se decidió retomar nuevamente el compromiso para que ésta área funcione y principalmente para que se pueda brindar seguridad en la zona rural.

Se logró entonces, realizar notables reformas y mejoras edilicias en el CPR local, mejorando el lugar de trabajo de los efectivos policiales que allí brindan sus servicios, y se hizo también una renovación de techos en el edificio de coordinación del CPR y Narcotráfico.

Se recuperaron 5 camionetas por parte del Ente Descentralizado Vial con destino al CPR y se compraron 4 camionetas Toyota 0km con el equipamiento correspondiente. En este sentido, se realizó también un convenio/comodato para la reubicación y readecuación de efectivos y móviles entre la policía comunal y el CPR.

A partir de Septiembre del 2020, la Secretaria de Seguridad comenzó a tener a cargo en su órbita el servicio de seguridad en las playas, o sea, el cuerpo de guardavidas, y se logró para esta temporada, la readecuación de 4 camionetas, arreglo de 5 motos de agua con sus respectivos trailers.

Se equipó también de 4 cuatriciclos para el servicio de prevención en las playas, como así también el equipamiento necesario para que el servicio de guardavida trabaje correctamente.

Por otra parte, Seguridad tuvo sobre sus hombros la delicada tarea de los operativos en el marco del COVID 19, apostando 4 retenes, los cuales se ubicaron en Ruta 3 y sobre Ruta 228, y también en el acceso a Orense, durante 223 días, en la modalidad 24/7. Hoy día, los controles continúan en comercios, actividades deportivas y en los espacios públicos, asegurando el cumplimiento de las medidas preventivas por la pandemia.

Economía y Parque Industrial

El accionar y el trabajo de nuestra producción agraria e industrial no cesó por la pandemia, ni por nada, el crecimiento y el desarrollo, por ejemplo, continúan inexorablemente, el Parque Industrial continuó con un ritmo más que pujante y mirando hacia atrás en el año 2003 nuestro parque albergaba 14 empresas y hoy lo conforman un total de 68 empresas.

Estas empresas generan empleo genuino para aproximadamente 3.000 personas, de manera directa e indirecta. Un millón 500 mil toneladas de cereales y oleaginosas se cosecharon en el distrito de Tres Arroyos, en nuestro Parque Industrial hoy se industrializan lo mismo, ya que ingresan materias primas de la región. No solamente para el abastecimiento del mercado interno, sino también para la exportación de productos manufacturados.

En 2020 se gestionó y logró la venta de 51 lotes, 13 de los cuales corresponden a la nueva ampliación del Sector E y 38 en el Sector D, lo cual incluye un importante trabajo en conjunto entre las distintas áreas municipales en pos del desarrollo de empresas dentro de nuestro distrito. Es importante destacar que nuestro Parque Industrial, a través de los años, continúa siendo un ejemplo por su modelo de gestión para nuestra región.

En línea con la visión estratégica del desarrollo del parque industrial planteada en nuestro plan estratégico (PRODESTA) para los próximos años, y a partir de la necesidad de contar con nuevas áreas disponibles para la radicación de empresas, se llevó a cabo la firma del contrato de fideicomiso para la ampliación de 30 hectáreas del PITA y la construcción de una playa de estacionamiento de camiones, con el objetivo de mejorar la problemática de congestión de transporte de cargas, en virtud del mayor movimiento registrado de circulación de camiones que asciende a unos 45.000 unidades al año.

Es importante destacar que esta nueva ampliación del Sector E, además de tener un sector industrial contempla la disposición de un “sector de servicios” con 60 lotes, que se encuentran destinados a empresas de servicios que quieran contar con los beneficios de estar radicadas en el Parque Industrial.

Asimismo, en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, se llevó a cabo el desarrollo y presentación de un proyecto que contempla la solicitud de un ANR de $60.000.000 para ejecutar las obras de pavimentación de Av. Ameghino (dentro del parque) y electrificación e iluminación en la nueva ampliación de fideicomiso, para de esta manera seguir con el proceso ininterrumpido de mejora continua y provisión de servicios para las empresas que se encuentren interesadas en radicarse en nuestro Parque Industrial.

Desde el inicio del período de aislamiento obligatorio, se mantuvo un contacto continuo con las empresas de nuestro distrito, tomando decisiones anticipadas en pos de garantizar el empleo y la continuidad de los procesos productivos, el abastecimiento de productos y servicios y la reanudación segura de las actividades, a través de la elaboración y aplicación de protocolos específicos de cada actividad producto de un importante esfuerzo y trabajo conjunto con entidades empresarias, gremios y áreas municipales.

Se realizaron visitas a los comercios para llevar a cabo un acompañamiento en la adaptación de los protocolos sanitarios a cada caso particular, siempre en la búsqueda del equilibrio entre el cuidado de la salud de la comunidad y la continuidad de las actividades, la preservación del empleo y el crecimiento socioeconómico de nuestro partido y no deteriorar el sostenido crecimiento.

Paralelamente, mantuvimos un acercamiento permanente con las empresas asesorando y acercando las diversas líneas y acciones estatales de apoyo para afrontar la difícil situación.

En consonancia con éste crecimiento incesante de nuestro distrito del que vengo mencionando, me resulta interesante, en esta oportunidad, citar otro ejemplo que marca, tal vez en un área ajena a la órbita municipal, la pujanza de nuestra Patria chica.

La Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos, como es habitual, ha logrado trabajar en conjunto con éste municipio y ha logrado objetivos impensados hasta hace poco tiempo atrás. Por un lado, y al solo efecto de citar ejemplos, del total del consumo energético en Tres Arroyos, la mitad es utilizado en las empresas. Y como otro dato relevante, es que en Claromecó aumentó esta última temporada un 20% el consumo eléctrico y Reta un 40%.

Siguiendo con el apoyo a la producción y en especial a la materia prima producida en nuestra zona, El Ente Descentralizado Vial Rural, sigue como hace 18 años manteniendo en condiciones nuestros 2.000 kilómetros de caminos con el importantísimo apoyo y respaldo de los productores y sus instituciones donde fuera de lo político colaboran de varias maneras para la sustentabilidad del servicio, donde este año se estarían comprando más maquinarias nuevas y estarían por habilitar los nuevos galpones, talleres y depósito de combustible, ya que la obra está al 85%. También con el apoyo económico al área de seguridad, se logró aportar al CPR para la compra de cuatro camionetas 4 x 4 para hacer más eficiente el servicio.

Estas acciones, y otras más, dentro de ésta área, están enmarcadas en las bases filosóficas que el Vecinalismo cree que son las necesarias para el crecimiento sustentable de nuestra comunidad.

Obras Públicas

En la Secretaría de Obras Públicas, el trabajo es permanente e incansable. Durante el 2020 se lograron continuar y comenzar con diversas obras que intentan no solo apuntalar el crecimiento de la ciudad, sino también con ello, mejorar la calidad de vida de los tresarroyenses.

Con fondos gestionados ante el gobierno nacional, se logró hacer efectiva la obra de cloacas en el Barrio Olimpo, que en su primer etapa significó una inversión de aproximadamente 18.500.000 pesos, y en la segunda etapa 31.000.000. También se gestionaron obras en el gobierno provincial, de las cuales muchas se encuentran en obra, y otras ya culminadas. Con fondos municipales, se están llevando a cabo múltiples obras, que esperamos poder culminar en éste 2021, que comenzaron con fondos del presupuesto 2020 y beneficiaran a toda la población directa o indirectamente. Estamos esperanzados, para que, aún con el acotado presupuesto que se nos permitirá trabajar durante éste año, todos los vecinos puedan ver éstas obras terminadas.

Entre ellas están por ejemplo Plaza Los Aromos, Plaza Barrio Celta, Plaza Luisa Marino y un tendido de la red de gas en Tres Arroyos y en las localidades para abarcar alrededor de 35 viviendas, también el portal de acceso al Parque Industrial en Av. Ameghino, terminación del SUM del Parque Industrial con la colocación del piso. Estas obras, significan, como ya dije, el beneficio de muchos vecinos tresarroyenses, y podemos trasladarlos a números concretos de beneficiados.

En los Barrios Benito Machado, Solidaridad, Ruta 3 Sur, Villa Italia, Escuela 4, Boca, y barrio Celta, con la obra de cordón cuneta y luminarias se ven beneficiados un total de 15 mil tresarroyenses.

Estas obras se fueron planificando con sociedades de fomento y vecinos particulares beneficiarios de los distintos barrios, como así también se planificó en su momento el Camino de Cintura y su pavimentación, que además de servir al transporte pesado, abrió la posibilidad de importantes loteos que Tres Arroyos no tenía. Hoy tenemos 14 loteos con aproximadamente 1.500 lotes de todo tipo y categoría para que los vecinos elijan y allí notamos también la cantidad de obras particulares que van creciendo.

En el 2017 se registraron obras particulares por 18.700 metros cuadrados. En 2018: 21.500 metros cuadrados. En el año 2019 24.000 metros cuadrados y en el pasado 2020, a pesar de la pandemia, se registraron obras particulares por un total de 23.600 metros cuadrados. Esto también es crecer.

Por otra parte, en el Departamento de Obras Sanitarias, se realiza un trabajo constante para el abastecimiento de agua en el distrito. Problemática con sumas dificultades para su resolución en algunos casos, ya que se requieren inversiones millonarias, imposibles de solventar con el acotado presupuesto de éste municipio, es por ello que estamos en fuertes y constantes gestiones con el gobierno provincial y nacional para poder solucionar este vital problema.

Con una atención al vecino permanente, se intenta acudir a cada caso particular de desabastecimiento de agua, y además ir realizando obras que están a nuestro alcance para la producción de agua. Por ejemplo se comenzaron estudios en un pozo de exploración de agua, ubicado en el Camino de Cintura de nuestra ciudad. Asimismo se realizaron rehabilitaciones de tableros, impulsiones, caudalímetros, válvulas de control en diferentes pozos. Se cambiaron 3 bombas en los pozos nº 10, 18, y 19 respectivamente, y también se cambiaron las bombas dosificadoras de cloro en el pozo de Reta. Es menester, aclarar, que en los últimos 15 años, la cantidad de pozos se duplicó, ascendiendo a 23, mejorando la cantidad y calidad del agua.

Tenemos en agenda, la realización de dos nuevos pozos además del gran proyecto de una cisterna de 4 millones de litros y 4 pozos más, lo cual vienen gestionándose en la provincia para concretarse entre el 2021 y 2022.

Por otra parte, desde ésta área, se realizaron también expansiones y recambios en la red cloacal que significan el mejoramiento de la calidad de vida de 3.000 vecinos específicamente en el Barrio Olimpo, y otros 3.000 vecinos con las obras de cloacas en diferentes zonas de la ciudad.

Paseos Públicos

Desde el área de Paseos Públicos hay una visión que acompaña al crecimiento urbanístico de la ciudad en el cuidado y construcción de los espacios verdes: son en total 244 hectáreas para su mantenimiento, 36 nuevos lugares, remodelaciones de plazas, plazoletas, rotondas y circuitos de esparcimiento en el éjido urbano de la ciudad, como es un claro ejemplo de ello la permanente aperturas de calles que permiten nuevos lotes. No hay una cooperadora de un establecimiento educativo, club deportivo, junta vecinal o instituciones del voluntariado social, que participe en nuestra sociedad, que no reciba de una forma u otra el aporte de nuestra gestión, más allá del accionar de cada día, como es el mantenimiento de los servicios de calles, barrido, bacheo, entre otras.

Otro ejemplo por su excelencia de crecimiento sostenible y sustentable, es la creación del área de Gestión Ambiental. No se puede mirar a futuro si no cuidamos el ambiente en el que vivimos. Debíamos decir basta a la contaminación de nuestra tierra, nuestra agua y nuestro aire, porque si destruíamos este espacio, ningún otro crecimiento iba a ser posible.

Medio Ambiente

El cuidado del medio ambiente, las bases de la educación y el fomento de la industria deben ser nuestras bases para cualquier visión a futuro. Es por ello, que con la creación de las plantas de separación de residuos en nuestra ciudad y en la localidad de San Francisco de Bellocq, se logró que todo el distrito de Tres Arroyos esté libre de basurales a cielo abierto. No es poca cosa, somos ejemplo en la provincia y en el país, hoy día el problema de la basura es una preocupación seria en las grandes urbes, y Desde el Vecinalismo, no dudamos ni un segundo en comenzar a ocuparnos, más tempranoque tarde con un tema esencial para cualquier ciudad.

En el transcurso del año 2020 en las plantas de separación de residuos de la ciudad de Tres Arroyos y San Francisco De Bellocq procesaron 14.579.980 kilos de residuos domiciliarios.

Con el programa de gestión de agroquímicos durante el año 2020 se trabajó en conjunto con las cooperativas, agronomías, distribuidores, la fundación Campo Limpio, ECO ABASTO SRL y el OPDS, lográndose construir un galpón destinado al almacenamiento transitorio de bidones vacíos de agroquímicos el cual posee la habilitación otorgada por el organismo provincial para el desarrollo sostenible de la provincia de buenos aires, figurando en la web del organismo como centro de acopio de referencia. Para el corriente año se está trabajando junto al Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación en la gestión de un ambicioso proyecto para ampliar la planta de separación de Tres Arroyos, recuperando la fracción orgánica de los residuos para ser procesada en bio-digestores y a partir del biogás producido generar energía que auto sustente a la planta.

Por otra parte, en la Dirección De Bromatología y Zoonosis, se continuó con la campaña de castración de perros y gatos lográndose esterilizar 1.970 animales los que se suman a las 14.243 esterilizaciones que se han realizado desde la puesta en funcionamiento del Centro de Zoonosis municipal.

Cultura y Deporte

En 2020, debido a la pandemia de COVID 19, uno de los sectores que aún sufre las consecuencias es la cultura, no pudieron desarrollarse la mayoría de los eventos tradicionales en la ciudad que reunía a artistas de todo tipo, locales y regionales, y los incentivaba a crecer en su música, en la pintura, en el teatro, en la danza y en cada una de las actividades que promocionamos y fomentamos permanentemente. Fue un año muy duro para éste sector, y en algunos casos se pudieron llevar a cabo eventos virtuales, adaptándonos todos, a las reglas del juego de la pandemia.

El Centro Cultural la Estación debió suspender los talleres que allí se desarrollan por lo que, se propuso a los vecinos continuar con los mismos a través de la AGENDA CULTURAL VIRTUAL, mediante el uso de las redes sociales, diferentes actividades diarias dirigidas a niños, adolescentes y adultos.

Otra de las áreas a las que la pandemia detuvo parcialmente, fue a la de deportes, debiendo también adaptarse a las nuevas reglas del juego, y se encontró en la virtualidad, poder llegar a los hogares de los tresarroyenses para que continuaran realizando diversas actividades físicas, en un momento en el que era sumamente importante la salud física y mental, ya que el encierro de la cuarentena estricta, era esencial que las personas intentaran mantener una rutina saludable, pero cuidándose y permaneciendo en sus hogares.

Es por ello, que nos adaptamos a la nueva realidad y se brindaron diversas clases, talleres y streamings de distintas disciplinas, que normalmente se podían presenciar en el polideportivo o en los distintos espacios deportivos.

La Dirección de Deportes, es otro claro ejemplo del sostenido crecimiento del que somos participes. En la actualidad, éste municipio le brinda a los vecinos y vecinas tresarroyenses, una oferta de la más variada para realizar actividades físicas. No solamente contando con los profesionales capacitados para ello, sino también con la infraestructura necesaria. Tenemos la pista municipal de atletismo, dos gimnasios para practicar boxeo, pista de ciclismo, la pista de skate, el Polideportivo municipal y la futura cancha de hockey sobre césped.

En este contexto de pandemia, la Dirección de Deportes llevó adelante en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico, y la Secretaría de Prevención y Salud, diversas reuniones con clubes, entidades deportivas, gimnasios y profesionales del deporte a fin de acompañarnos desde el primer momento de la pandemia y del aislamiento social.

Además de tramitar para que los clubes reciban un subsidio mensual, se establecieron reuniones para que cada uno pueda presentar un protocolo, se los acompañó controlando los lugares y gimnasios, se colaboró y ayudó para que cada uno adecue las instalaciones. A partir del 2020 también se comenzó a trabajar desde un área que tenemos el convencimiento que era necesaria de crear en el municipio como es la Dirección Municipal de Políticas Para la Juventud.

Es necesario tener un espacio para que los jóvenes de Tres Arroyos vuelquen todo su potencial e inquietudes, tomando desde éste municipio la responsabilidad de oír sus necesidades y comenzar a tomar decisiones de acompañamiento para potenciar sus intereses.

Es por ello, que se realizaron durante los primeros meses (Enero y Febrero), festivales culturales recreativos, con jóvenes de la ciudad de Tres Arroyos y la zona, favoreciendo la integración social de los mismos.

Desde la Dirección de Juventud se participó también en la comisión de becas municipales, acompañando en la evaluación e inscripción de las mismas. Por otra parte, se realizó un acompañamiento de trayectorias estudiantiles, con apoyo escolar virtual para aquellos estudiantes que lo requerían. Se llevó a cabo, también un trabajo mancomunado y territorial con la Secretaría deDesarrollo Económico, Ciencia y Tecnología para la prevención y concientización ante la apertura de comercios, entregando protocolos y con la Secretaría de Salud y Prevención se realizaron visitas diarias de control correspondientes a las personas que regresaban a Tres Arroyos y debían cumplir el aislamiento social obligatorio durante 14 días.

Gracias a gestiones de vinculación con organismos estatales provinciales y nacionales coordinando diferentes estrategias para la implementación de programas para jóvenes, se gestionó Punto Digital, siendo el proyecto de la Dirección de Políticas para la Juventud de nuestro distrito, uno de los cinco elegidos en todo el país.

Este programa cuenta con recursos tecnológicos valuados en $1.500.000 garantizando la inclusión digital y la capacitación tecnológica para todos los jóvenes de nuestro distrito. Estas nuevas tecnologías gestionadas y concretadas, están hoy ya instaladas en la Dirección de la Juventud para que lo utilicen los jóvenes tresarroyenses para desarrollar todo el potencial que tienen para ofrecer a nuestra ciudad.

Turismo

Hace unos meses, creíamos, que la temporada turística, por el contexto que atravesamos, no iba a ser posible, y eso generaba gran incertidumbre, principalmente en nuestras localidades balnearias, porque generaría un duro golpe para la economía de todos los comerciantes y prestadores de servicios locales.

Llegaron los meses de noviembre y diciembre, y las situaciones epidemiológicas permitieron que la gente pueda comenzar a visitar nuestros destinos turísticos, y para la sorpresa de muchos, se está desarrollando una temporada que tiene un éxito muy por encima de las expectativas.

Desde la Dirección de Turismo, se gestionó en conjunto con otras áreas los programas ya mencionados, como el Catálogo Turístico y Cultural, que benefició con el fondo especial para la reactivación de la cultura y el turismo y también el programa de municipios responsables, con el que se logró la compra de 4 cuatriciclos para las playas.

Comenzamos la temporada 2020/2021 inaugurando la oficina de informes turísticos en el balneario Reta, y también trabajos de protección, ordenamiento y embellecimiento del área protegida de la albufera. En Orense se comenzaron las gestiones para la construcción de una nueva Oficina de Informes para el balneario que va de la mano con una re-organización y planificación de los 72 km de costa del Partido de Tres Arroyos que involucrará las readecuación de paradores, zonas de baño, bajadas, etc. y por supuesto, irá de la mano con el trabajo conjunto con el Conicet para el cuidado de nuestra costa atlántica.

En lo que hace al crecimiento de nuestras ofertas turísticas, este año, posiblemente, sea un acontecimiento “bisagra” ya que se han elegido nuestras costas por la tranquilidad, expansión y belleza natural, por lo que podría ser un puntapié para cual nos estamos preparando ya hace años.

No voy a dejar de nombrar algo que tengo incorporado desde siempre en la responsabilidad y convencimiento personal, que son las localidades; donde creo que se le ha dado la atención suficiente pero no lo que realmente se merecen como lo entiendo, en el rol que cumplen del conjunto de todo el distrito; entendiendo de las distintas características de cada una de ellas como lo son los balnearios por un lado y por otro lado las que tienen cada una, una idiosincrasia particular, pero en todas aún en las más pequeñas hemos y estamos realizando obras y proyectos para un crecimiento sustentable la educación, el trabajo, los servicios siempre están en nuestra agenda.

Los números de nuestras finanzas sucedieron en un contexto de doble crisis económica. Por un lado la que atraviesa nuestro país desde 2018 y por el otro, la que proviene de la irrupción de la pandemia del Covid 19, que ha impactado de manera extraordinaria en todo el mundo y en la Argentina también.

Para poder hacer frente a esta crisis de proporciones históricas, nuestro municipio estuvo en permanente comunicación con el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Economía. Quienes en todo momento asistieron al municipio, tanto en lo referente a la gestión como en lo económico-financiero.

Concretamente las asistencias financieras por covid-19 recibidas en este ejercicio ascendieron a $119 millones entre aportes reembolsables y no reembolsables. Estos fondos vinieron a compensar en parte la menor recaudación y coparticipación recibidas, y gracias a haberlos recibidos rápidamente, pudimos hacer frente a los mayores gastos provocados por este contexto de pandemia.

Repentinamente nos vimos arrastrados a un contexto de fuerte recorte de ingresos combinado con gastos urgentes y crecientes, principalmente en salud, seguridad, medio ambiente y por supuesto, en lo que respecta a la contención social también. Si bien la situación sanitaria y económica se fue “normalizando” sobre finales de año, los meses de menores ingresos por un lado y mayores gastos por el otro, han dejado su huella.

Demostrando como resultado final un déficit aproximado de $50 millones, el cual podría haber sido aún mayor de no haber sido por las asistencias financieras recibidas por parte del Gobierno Provincial. Déficit que esperamos poder revertir en este año 2021 redoblando todos nuestros esfuerzos, y esperando que el contexto sanitario sea más favorable.

Criticas a la oposición

Ahora bien, pareciera que la oposición (que ha conformando un “unibloque”) en Tres Arroyos está decidida a negar la situación pandemia con fines partidarios. O más bien para perjudicar políticamente al Movimiento Vecinal. Y para ello ha demostrado no tener límites, cuando por ejemplo voto en contra de la declaración de emergencia económica sanitaria para nuestro distrito, de la que ya hable hace unos instantes. Otro claro ejemplo fue la manera en que la oposición modificó y votó este nuevo presupuesto. Bajando las tasas, que son gran parte de nuestros ingresos, sin recortar (en igual magnitud) los gastos. Esto fue una jugada política para arrastrar al municipio a una situación de fragilidad económica de caras a las próximas elecciones.

Así comienzan los grandes debacles de los crecimientos de las comunidades. El problema de todo esto y que a la oposición parece no importarle es que el “municipio” somos todos los tresarroyenses y que un municipio desfinanciado es un municipio que no puede brindar los servicios que debe, en tiempo y forma.

Situación que la hemos visto ya, hace algunos años, cuando nos tocó, como Movimiento Vecinal, asumir la responsabilidad de gobernar nuestro distrito, el cual venía de ser gobernado por los partidos políticos que ahora siguen siendo oposición. En esos momentos tuvimos que revertir la difícil situación económica a la que habían llevado a la municipalidad, sólo por citar algunos: horas extras adeudadas, deudas con proveedores locales que superaban el 50% del presupuesto total, etc.

A diferencia de lo que sucede en el resto del país, en Tres Arroyos, la oposición ha votado como si fuera un unibloque, poniéndose de acuerdo con el único fin de bajar del gobierno al vecinalismo. Pareciera que en nuestro distrito la grieta se ha sellado.

En mi opinión como no han podido demostrar que pueden gobernar mejor de lo que lo hacemos nosotros, apelan a este tipo de estrategias y alianzas partidarias cortoplacistas que no benefician en nada al crecimiento de nuestro distrito y mucho menos a cada vecino.

Para finalizar, sé perfectamente, que cada uno de ustedes, como de los funcionarios que me acompañan, van a asumir con la máxima responsabilidad el momento histórico que nos toca, para el despegue de nuestra Patria chica, porque son representantes de una comunidad sumamente exigente. Para ello, pido a los bloques opositores, rever su actitud combativa y politiquera y volver a trabajar consensuando, sin egoísmos y despolitizados (aun en un año electoral), como lo hacíamos hace poco tiempo con cultura del trabajo constante.

Por ello el crecimiento antes nombrado en cada área reflejado en el crecimiento sustentable de nuestro Tres Arroyos. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Dejo oficialmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2021 del concejo deliberante. Muchas gracias.”