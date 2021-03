El regreso a las clases presenciales se puso en marcha este lunes en toda la provincia de Buenos Aires y también en Tres Arroyos, con algunas escuelas todavía cerradas, algunas de ellas por los inconvenientes causados por la falta de agua que afecta a varios sectores de la ciudad y otras por problemas operativos aún sin resolver.

Guillermina Iriarte, Consejera Escolar de Juntos por el Cambio estuvo en las instalaciones de la Escuela Nº1 supervisando el inicio de las actividades al respecto señaló: “Se vivió mucha emoción y con muchas sensaciones encontradas ya que esta vez la situación es bastante distinta sin la presencia de los padres en el acto de inicio de clases y sin la posibilidad de compartir en familia las actividades. Todos ingresaron con su bolsita con los elementos de protección, se les tomó la fiebre y presentaron una declaración jurada. Se realizó todo de acuerdo a los protocolos.”

La Concejera también hizo referencia a la postergación en el inicio de las actividades en algunas escuelas de la ciudad de Tres Arroyos producto de la falta de agua en los establecimientos educativos, inconveniente que se replica en varios sectores de la ciudad, ya sea por la baja presión o la falta total del suministro desde hace varios días.

Algunas de las Escuelas afectadas, fueron el Jardín 912, Escuela Nº3 y la Primaria Nº 8.

“El Jardín 912 no inició por el problema del agua que afecta a la ciudad, en este momento están haciendo una obra de colocación de cisternas, en ese jardín y en la primaria Nº 3 por lo que se necesitarán uno o dos días para que se inicien las clases en el Jardín y esperamos que para el turno tarde en la Escuela 3 las clases puedan comenzar. Se espera que el inconveniente de la baja presión también este solucionado en la Escuela 8 en el turno tarde” - indicó Iriarte.

Por su parte la Escuela 5, que continúa en obras “La escuela primaria momentáneamente va a seguir en el edificio de calle Chacabuco, la obra de la escuela va muy bien, no se ha detenido en todo este tiempo, a principios de abril se espera que la obra esté finalizada, y ahí se mudara la escuela primaria 5 y la secundaria”.

“La Escuela 16 no comenzó las clases porque no han salido los cargos de auxiliares, no pueden garantizar la limpieza porque no tienen cargos de auxiliares que lo puedan hacer. Hay otras escuelas con estos problemas puntuales. Sabemos que hay mucha gente dentro del grupo de riesgo y dispensada por ese motivo y el reemplazo de esos cargos los tiene que autorizar la Dirección de Recursos Humanos, estamos a la espera de los reemplazos y la autorización. indicó la Consejera y continuó - La demora se debe a que existe una nueva resolución, que a mi entender llegó un poco tarde, alrededor del 15 de febrero, que indica que se debe volver a cargar los datos, con estudios médicos realizados, de toda la gente que tenía alguna enfermedad prevalente o que pertenece a algún grupo de riesgo para que se les aplique la licencia correspondiente. Tener todos esos estudios para subir a la aplicación y tener la licencia correspondiente lleva un tiempo porque los turnos médicos no se otorgan de un día para el otro. Si esa nueva resolución hubiese llegado en octubre o noviembre, cuando ya se preveía el inicio de las clases presenciales no hubiésemos tenido ningún inconveniente. Esas licencias primero tienen que se aprobadas y luego elegir el reemplazante en Asamblea el día miércoles”. Era un problema a tener en cuenta pero lamentablemente desde Provincia no se previó a tiempo”- sentenció Iriarte.

Transporte escolar

“Lamentablemente el transporte escolar no comenzó. estamos esperando la autorización de Provincia para los nuevos recorridos para auditarlos con los proveedores. yo no sé si las decisiones han sido apresurada y no se tuvieron en cuenta estas cuestiones que llevan bastante tiempo. por un lado sabíamos que las clases iniciaban el primero de marzo pero por el otro todo lo concerniente a poner en marcha un ciclo lectivo se retrasó bastante” - finalizó.