El intendente Garate afirmó que en mayo continuará la obra del Conservatorio de Música

El intendente Pablo Garate, en dialogo con el programa Mañana Urbana de Radio 3 Continental, dio un pantallazo sobre las obras que se están realizando en distintas instituciones educativas del Distrito de Tres Arroyos, luego de firmar, este lunes, el convenio para el inicio de la licitación para el cambio de techo de la Escuela Nº 1, una obra largamente esperada.

Sobre la Escuela Nº 1 Garate indicó: “Es una institución histórica, la primera en educación donde funciona el Instituto de Formación Docente, con movimiento de gente permanente. Trabajamos con este tema rápidamente. El techo de la Escuela Nº 1 queremos hacerlo antes del invierno porque para nosotros la educación es una prioridad.

se abrirá la licitación para el arreglo del techo de la Escuela Nº 1 Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

También acabo de firmar un acta para empezar la obra de gas de la Escuela Nº 25 de Copetonas, estamos haciendo la Biblioteca de la Escuela Nº 14, estamos tratando de poner el valor la Escuela de Barrow y estamos pensando también trabajar con otras escuelas.

Tenemos un programa que venimos activando con la Provincia en el cual estamos recuperando las escuelas del temporal con mano de obra y trabajadores municipales, es una nueva metodología que nos permite ahorrar y hacer más rápido la obra porque la hacemos directamente con nuestros trabajadores.

En las vacaciones de invierno, vamos a encarar algunas obras en la Escuela de Orense”.

Y agregó:

“Estamos usando lo que es el Fondo Educativo para algunas cosas, para otras cosas trabajando en conjunto con recursos propios del municipio y en otros casos con recursos de la provincia de Buenos Aires”.

El intendente además confirmó que desde mediados de mayo se retomarán las obras paralizadas del Conservatorio de Música:

“El 15 de mayo vamos a volver a poner en obra el Conservatorio de Música que se paró en agosto del 2023, nosotros a pesar del contexto económico vamos a comenzar en mayo para terminarla y tenemos el gran desafío de terminarla antes de fin de año”.

“Hemos hecho un gran trabajo en ordenar el gasto de la municipalidad con lo cual a partir de esta situación podemos hacer algunas cosas. La obra del Centro de Formación Laboral está parada, es una obra nacional y está parada. Nosotros seguimos trabajando en conjunto con el Centro de Formación Laboral para poder mejores condiciones lo que ya está habilitado para poder darle clase a los alumnos y alumnas”.

Maqueta del futuro Conservatorio Provincial de Música de Tres Arroyos Foto: Prensa Municiaplidad de Tres A

Conflicto por el edificio de Cresta

Sobre el conflicto del edificio de Cresta el intendente expresó:

“Estamos trabajando muy fuertemente con el tema del Cresta, no solo por el edificio para honrar a la familia López Cabañas, también en la inversión en lo que tiene que ver el Cresta, pusimos los cursos de programación que ya tienen más de 350 alumnos, creamos el Departamento de Software. Estamos a punto de cerrar con la Universidad Metropolitana un convenio, una diplomatura en Gestión Pública, que va a ser gratuita para todos los que quieran hacerlo”.

“Con respecto al edificio hubo una charla con el abogado de un estudio jurídico de Telefónica. Nosotros seguimos en nuestra postura. Me he contactado con la familia de López Cabañas, porque nosotros queremos que se haga valer el legado de un tresarroyense que dejó este edificio en favor de la educación y de la innovación educativa a la comunidad de Tres Arroyos y esto lo vamos a defender con uñas y dientes”.

Cresta, Tres Arroyos Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Saliendo del ámbito local Garate también se tomó unos minutos para dar su opinión sobre la Ley Bases que se está votando en el Congreso Nacional:

“Tengo diferencias en cuanto a la Ley Base que promueve el gobierno. Ahora la realidad es que hay una cuestión que para mí es indiscutible y el juego de la democracia hace que quien consigue la mayoría lo termina votando, eso no hay ninguna duda y esto me parece que tiene que ver con esta situación”.

“Después no va a haber más excusas porque la excusa era que no había leyes, que no salía y demás ahora hay que gobernar y solucionar los problemas de la Argentina que no son pocos.”

“Hoy lo estamos viendo con la situación económica social, en las tarifas que van a aumentar, pasando por las familias que no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Nosotros hemos triplicado la ayuda alimentaria. Tenemos un contexto muy difícil en un año que va a ser durísimo, nosotros estamos trabajando desde el lugarcito que nos toca para cuidar a los tresarroyenses” – finalizó.