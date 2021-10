Tras mas de un año de Pandemia, Tolhuin pudo festejar su 49° aniversario de manera presencial junto a sus vecinos y vecinas.

La jornada contó con la presencia de instituciones, organizaciones y agrupaciones de la localidad. Municipalidad Tolhuin

Comenzando desde la mañana con el acto protocolar, autoridades municipales, provinciales y nacionales se reunieron en la Piedra Fundamental como hace 49 años para rendir homenaje al día de la fundación de la ciudad.

La jornada contó con la presencia de instituciones, organizaciones y agrupaciones que formaron parte del desfile cívico militar, haciendo su pasada por la calle principal Lucas Bridges.

La celebración continuó en el Polideportivo Municipal Esequiel Rivero con el tradicional corte de torta y un festival con música en vivo y artistas, entre ellos: la Banda Municipal de Río Grande, Amigos para el Foclore, Folklore en Zapatillas y Rebelión Malambo, Rocío Rovira y Gonzalo Lemui, Ballet Flor de Ceibo, Maverick Country Band, Danai Núñez, Los Hermanos Pérez, Ballet Soles que Dejan Huellas, Franco Andrada, Libremonte y Dudu Castaño, Vozenoff y el cierre con la banda de cumbia De Gira.