Video: jóvenes chilenos le hicieron una broma a su vecino porque les robaba Wi-Fi y se volvió viral

Un grupo de jóvenes en Chile jugaron una broma a su vecino porque utilizaba su red Wi-Fi sin su permiso. Los muchachos quisieron hacerle creer que había un fantasma en su casa y la idea de esta “venganza” se volvió viral.

En un video de TikTok, los jóvenes chilenos mostraron cómo manejaban remotamente los electrodomésticos de su vecino a través de una aplicación de Google.

La ingeniosa broma de tres jóvenes se hizo viral por la curiosidad que despertó en los usuarios de que pudieran controlar los aparatos de su vecino mediante el celular, además de estar completamente de acuerdo con que el hombre lo tenía merecido.

El video viral compartido por Mane Córdova, mostró cómo los jóvenes querían atemorizar a su vecino y hacerlo creer que había actividad paranormal en su casa.

El clip muestra cómo los chicos bajaban y subían el volumen de la televisión con la aplicación. Lo que no esperaban es que su vecino volviera a ajustarlo nuevamente, pero le respondían bajando y subiendo nuevamente.

“Los vecinos se colgaron de nuestro Wi-Fi y comenzamos a manipular la TV desde Google Home”, escribieron el video que ya cuenta con más de ocho millones de visualizaciones y las respuestas de más de 3.900 personas.

Algunos usuarios no se mostraron impresionados por el uso que le dieron a Google Home para la broma y confesaron algunas muy parecidas: “Una vez mis vecinos no dejaban dormir con la música así que me conecte a su radio y la apagué”, “Eso hacía con mi vecina de al lado”, “Yo hice lo mismo, les ponía videos desde YouTube, abría Netflix”, “Sí fui, les pasaba la tele hasta que dejaron de usarla”, fueron parte de las anécdotas que compartieron en las redes.

Qué es y para qué sirve Google Home

De acuerdo a la página oficial de Google, la aplicación de ‘Google Home’ funciona de manera confiable para las necesidades de un hogar y puede manejarse a través de dispositivos inteligentes con insignia de Google Home o Matter.

La app es considerada para manejar dispositivos inteligentes concretos, habitaciones enteras o toda una casa a través de la voz o toques, desde cualquier lugar.

El Asistente de Google funciona incluso con las manos ocupadas, pueden controlarse luces, apagar la tele o comenzar rutinas con la voz. Solo hay que decir “Hey Google” para iniciar.

Como pudo visualizarse en el video viral, el uso de Google Home puede hacerse fácilmente a través de toques. Según el sitio de Google, se pueden hasta crear y modificar rutinas para los aparatos domésticos inteligentes compatibles con Asistente de Google como bocinas, pantallas, termostatos, luces y enchufes.