Las funciones “ocultas” que ofrece WhatsApp con respecto a los audios

Algunos trucos tecnológicos pueden resultar muy útiles en el día a día, y más aún cuando están relacionados con una app que usamos permanentemente, como lo es WhatsApp.

Los chats de WhatsApp so amados y odiados al mismo tiempo, y algunas funciones optimizan su rendimiento. Foto: Fabian Sommer

En ese sentido, poder pausar notas de voz, reproducirlas fuera del chat y también escucharlas antes de enviarlas, muchas veces facilitarán la comunicación entre las personas.

Tres funciones para optimizar el uso de los mensajes de voz

La primera involucra a la persona que envía el audio y es muy práctica: comenzar con el mismo, pausarlo y luego retomarlo para terminarlo.

Para que esta función quede activa, se debe utilizar el candado de audios, y eso mismo despliega una serie de herramientas. En esta función también se habilita la opción de escuchar el audio antes de enviarlo.

La forma de desplegar esta herramienta es apretando el ícono del micrófono y desplegarlo hacia arriba. Así se podrá pausar el audio si se lo desea, apretando el símbolo rojo de Pausa. Para continuar hablando y que se grabe, solo hay que volver a apretar el ícono del micrófono.

La otra función útil es escuchar un audio antes de enviarlo y, al igual que con lo anterior, también se activa con el candado de audios y deslizando el ícono hacia arriba.

Desde pausar audios, escuchralos antes de enviarlos y poder seguir oyéndolos sin estar en el chat, las funciones que ofrece WhatsApp.

Lo que hay que hacer es, cuando se termina de grabar el audio, presionar el ícono rojo de Pausa. Va a aparecer el símbolo de Reproducción. Al tocarlo, se podrá escuchar el audio grabado. Recién ahí, si se aprieta Enviar, se lo mandará. Si no se lo quiere enviar, se lo puede eliminar con el ícono del tacho de basura.

Por último, escuchar un audio por fuera de la conversación en el que fue enviado. Esta función es relativamente nueva, y lo que facilita es seguir escuchando el mensaje a pesar de habernos salido del chat de la persona que lo envió.

Lo particular de esta función es que no es necesario activar ningún botón. Simplemente, no pausar el audio, dejarlo de fondo y entrar a otros chats. El mensaje se seguirá reproduciendo.