Nueva actualización de WhatsApp permite recuperar los mensajes eliminados por error

WhatsApp volvió a actualizar su versión de la app, y según informó el sitio especializado WABetaInfo, la nueva función permite recuperar los mensajes borrados hasta cinco segundos después de haberse eliminados.

La nueva función sirve para recuperar aquellos mensajes eliminados por error.

La opción está operativa para la función “Borrar para mí” y no para “Borrar para todos”.

Esta actualización sirve principalmente cuando un mensaje es eliminado por error por el usuario y significa que se puede deshacer la opción “Borrar para mí”.

La nueva opción de WhatsApp, para qué sirve

El ejemplo con el que es presentada esta opción indica lo siguiente: en un chat grupal, por accidente se puede enviar un mensaje que no estaba destinado a ese grupo. En el apuro, muchas veces las personas eliminan el mensaje utilizando equivocadamente la opción “Borrar para mí” en lugar de “Borrar para todos”.

Eligiendo esta opción, el mensaje ya no se puede recuperar por el usuario que lo envío. Por lo que los demás participantes del grupo seguirán leyéndolo y el autor del mensaje no podía hacer nada para que no se lea.

La actualización de la app dará un margen de cinco segundos para los usuarios.

La nueva actualización dará ese margen de cinco segundos para recuperar el mensaje, y el autor del mismo tendrá margen para enmendar su error y optar por la función “Borrar para todos”.

La función ya está disponible en WhatsApp para todos los usuarios de Android e iOS que mantengan actualizada la última versión de la app.