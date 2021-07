“Siempre apostamos por Argentina”, así abre al diálogo el gerente general de Globant, Mauricio Salvatierra. Tras su arribo a Tandil, confiesa que actualmente la empresa tiene 5000 trabajadores y buscan en los próximos cinco años duplicar su planta. En 2020 Globant lanzó un plan en el que reconoció que invertiría US$50 millones y crearía más puestos de trabajo.

La firma que se dedica al software y nació en el país inauguró nuevas oficinas en Uruguay, luego de comprar desde 2019 las compañías tecnológicas Avanxo (Colombia y EEUU), las argentinas Belatrix y Grupo Assa, la española Blue Cap y la inglesa CloudShift, junto con el 80% del capital accionario de la compañía europea Walmeric.

“Globant tiene oficinas en Buenos Aires, La Plata, Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia. En Chaco anunciamos un plan agresivo para llevar de los 215 empleos actuales a 1000 en 5 años. Uno de los objetivos para este año es crear 2500 empleos y ya estamos en 1300″, confesó el gerente general de la compañía.

En diálogo con Andrea Delfino de Télam, Salvatierra confesó desde Tandil que la ciudad será el primer puntapié de la expansión de la empresa y de la conversión de la startup en una multinacional con presencia en 18 países del mundo.

Por otra parte, Salvatierra reconoció que en 2021 se finalizarán las oficinas de Córdoba y Buenos Aires y el próximo año las de Tandil y Bariloche. “Hay un plan muy agresivo de construcción de oficinas, con un concepto nuevo, para que sean un espacio de encuentro”, agrega.

El abanico de la industria tecnológica empieza a ser cada vez más grande, y la pandemia forzó transformaciones digitales de muchas industrias. Las empresas que no se habían digitalizado tuvieron que pensar y poner en marcha eso, y las que habían puesto pausa, arrancaron.

En este nuevo mundo tecnológico, el marketing digital es fundamental para ganar mercado. “Globant está creciendo mucho en Europa y queremos empezar a traer este nuevo talento y así desembarcar en determinadas tecnologías o áreas”, enfatiza el gerente general de Globant.

A pesar del contexto actual de crisis económica como consecuencia de la pandemia por coronavirus, la empresa que se dedica a la producción de software permanece y apuesta por Argentina.

“A pesar de que en 2020 se discutía la ley de economía del conocimiento, crecimos un 25%. Hicimos el anuncio de Tierra del Fuego y no estaba la ley. Obviamente que nos sirve. Para Argentina, para la industria IT es fundamental, pero el plan de expansión de Globant no está sujeto a eso”, contextualiza Salvatierra, que no duda al sostener que el único objetivo de la compañía es expandirse.

En búsqueda del desarrollo de la empresa, el gerente general reconoce que el contexto y la contratación del recurso humano ha evolucionado, aunque en sostiene que en el país hay calidad a la hora de hablar de la mano de obra. “Argentina tiene un talento increíble. Mas allá de ser buscado por costos bajos, tenemos un talento muy fuerte. Somos muy atractivos”, afirma Salvatierra.

A su vez, confiesa que muchas personas trabajan para las compañías más importantes del mundo y lo hacen desde Tandil, bajo una modalidad a distancia que se incrementó paulatinamente tras el efecto que generó la pandemia de coronavirus. Por otra parte, aclaró la importancia de mantenerse actualizado.

“Hay que aprender a convivir y ver cómo la tecnología cada vez mejora nuestra calidad de vida. La industria tiene que ir todo el tiempo especializándose. El proceso de especialización es conocer las tecnologías. Con las tecnologías nuevas no es que desaparecen puestos”, advierte Salvatierra, que reconoce que el gran trabajo realizado en inteligencia artificial se debe al esfuerzo en conjunto que realizan en la Cámara de empresas del Polo Informático de Tandil.

A la hora de hablar del futuro, el gerente general de Globant considera que es fundamental entender la tecnología y desarrollarla, y también tener estabilidad. “Nadie puede planificar a 30 años, pero sí dos o tres años de estabilidad en políticas, ya sea de generación de talento, nos sirve un montón”, sentencia Salvatierra.