The Mandalorian: cuántos son y qué día se estrenarán los capítulos de la serie.

El día más esperado por los fanáticos de Star Wars y de The Mandalorian llegó. El primer episodio de la serie se estrenó en la plataforma de Disney+. Sin embargo, todavía falta que llegue el resto de la temporada, la cual se irá estrenando semana por semana.

“The Mandalorian” se ubican cinco años después de “El regreso del jedi” (Return of the Jedi). Además, esta temporada se ubica justo después del Libro de Boba Fett, por lo que si no te gusta perderte nada, debes ver esta serie antes de la nueva temporada.

La tercera temporada de The Mandalorian llegó a la plataforma de streaming el 1 de marzo. Foto: Disney+

The Mandalorian: cuántos episodios son

La nueva temporada de The Mandalorian tendrá en total ocho episodios, una cantidad que se está convirtiendo en estándar entre las series de este estilo en las diversas plataformas.

The Mandalorian: qué día se estrenan los episodios en Disney+

La tercera temporada de “The Mandalorian” llegó a Disney+ el 1 de marzo. En esta temporada, el mandaloriano (Pedro Pascal) se cruzará con antiguos aliados mientras sigue viajando con Grogu.

The Mandalorian, la serie spin-off de Star Wars. Foto: Disney+

Cada episodio llegará a Disney+ cada semana, los días miércoles, hasta el mes de abril a las 4:00 horas de Argentina.

Episodio 1 se estrena el 1 de marzo.

Episodio 2 se estrena el 8 de marzo.

Episodio 3 se estrena el 15 de marzo.

Episodio 4 se estrena el 22 de marzo.

Episodio 5 se estrena el 29 de marzo.

Episodio 6 se estrena el 5 de abril.

Episodio 7 se estrena el 12 de abril.

Episodio 8 se estrena el 19 de abril.

The Mandalorian: la importancia de El Libro de Boba Fett en la historia

En la temporada 1 de El Libro de Boba Fett - que también está en Disney+-, Din Djarin se une a esa historia. El quinto y sexto episodio de El Libro de Boba Fett, de golpe, sin aviso previo, muestra lo que sucede con Grogu y Din Djarin.

El Libro de Boba Fett es clave para esta tercera temporada de The Mandalorian. Foto: Web

Es así como tanto el reencuentro de Din Djarin con Grogu, el motivo principal por el cual tiene que volver a Mandalore, es clave para el desarrollo de la tercera temporada de The Mandalorian. Sin embargo, The Mandalorian incluirá un resumen para que no te pierdas si no viste El libro de Boba Fett.

Dónde ver las temporadas anteriores de The Mandalorian

Las dos temporadas pasadas, además de El libro de Boba Fett se pueden ver a través de streaming, ya que se encuentran completas en Disney+.

Quién es el actor principal de The Mandalorian

Este 2023 tiene el nombre del actor chileno-estadounidense Pedro Pacal en todo lo alto, tras el estreno de The Last of Us y ahora el regreso de The Mandalorian, una de las series más queridas por los amantes del universo de Star Wars.

Pascal se crio en California y comenzó su carrera en la actuación en el teatro. Después de graduarse de la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, comenzó a actuar en televisión y cine en la década de 1990, haciendo su debut en la película “Hermanas” en 1998.

Pedro Pascal actúa en The Mandalorian, la serie de Star Wars. Foto: Europa Press

Más allá de estas dos series, Pedro Pascal es conocido por por sus papeles en series de televisión como “Game of Thrones” y “Narcos”, así como en películas como “Kingsman: The Golden Circle”, “Wonder Woman 1984″ y “The Great Wall”.