En las últimas horas la familia de Burt Young dio a conocer la triste noticia de su muerte, que se produjo el pasado 8 de octubre en Los Ángeles. Fue su hija, Anne Morea Steingieser, quien comunicó lo sucedido al New York Times.

La familia decidió no compartir cuál fue la causa de fallecimiento del actor de 83 años, nominado al Oscar por su papel de “Paulie Pennino”, el cuñado, amigo y asistente en el ring de Rocky Balboa.

Murió Burt Young, el actor que interpretó al amigo y cuñado de Rocky Balboa. Foto: web

Al igual que Sylvester Stallone y Tony Burton, ha aparecido en todas las películas de la saga de Rocky Balboa, por lo que su muerte ha generado gran conmoción entre los fanáticos, quienes lo recordarán por siempre con gran cariño.

Más allá de Rocky

Si bien Burt Young saltó a la fama por su papel de “Paulie” en la saga Rocky, contó con muchos otros trabajos dentro del audiovisual.

El actor interpretó roles similares al del cuñado de Balboa en las películas Chinatown, Convoy, Back to School, The Pope of Greenwich Village, Érase una vez en América, Last Exit to Brooklyn, Downtown: A Street Tale.

Pero eso no es todo, también realizó apariciones en televisión, entre las que se incluyen series como The Rockford Files, Baretta, Law & Order, Walker, Texas Ranger y M*A*S*H.

Se tratan de títulos muy exitosos, a los que se les suman sus apariciones en las aclamadas Miami Vice y en el episodio “Another Toothpick” de Los Soprano, interpretando el papel del padre de Bobby Baccalieri.

En lo que refiere a su vida privada, estuvo casado con Gloria, quien falleció en 1974, con quien tuvo una hija, Anne Morea. En los últimos años de su vida se alejó de la actuación para dedicar tiempo a su familia y a su restaurante ubicado en Bronx, famoso barrio de Nueva York.