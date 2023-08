Así se ve hoy Carl Weathers, Apollo Creed, tras 47 años del estreno de Rocky

Corría el año 1976 cuando el mundo presenciaría el estreno de una de las piezas cinematográficas más icónicas de todos los tiempos: Rocky. Esta película sería tan solo el comienzo de una de las sagas más importantes que el cine ha dado, protagonizada por Sylvester Stallone.

Tanto su banda sonora como sus inolvidables escenas han quedado para la eternidad en la memoria colectiva, quienes al escuchar el nombre de la película no tardan en tararear la melodía de Gonna Fly Now, compuesta por el gran Bill Conti.

Además de Stallone, Carl Weathers es otro de los grandes nombres de la saga, quien dio vida al legendario Apollo Creed. Si bien el personaje cuenta con un spin-off que a principios de este 2023 estrenó su tercera entrega, aquel actor aparece tan solo dos veces a través de flashbacks.

Carl Weathers como Apollo Creed. Foto: web

¿Cómo luce hoy Carl Weathers?

Tras 47 años de su primera aparición como Apollo Creed, Carl Weathers tiene la completa autoridad de asegurar que ha cosechado una gran carrera, con más de 30 producciones entre películas y series.

Así luce Carl Weathers a sus 75 años. Foto: web

De este gran número se destacan, además de su papel en Rocky, su interpretación de Dillon en la primera película de Depredador, sus apariciones en Arrested Development y su último trabajo en The Mandalorian donde da vida a Greef Karga.

Este verano, Weathers cumplió 75 años pero eso no lo detiene a seguir desarrollando su carrera, la cual ahora apunta hacia la dirección cinematográfica. “Todavía queda mucho por hacer”, aseguró el actor en una entrevista con BeondTV.

Así luce Carl Weathers a sus 75 años. Foto: Amanda Edwards

De todas formas, y citando a su icónico personaje, Weathers expresó: “El mañana puede no existir. No hay un mañana, como dice Apollo. No sé qué vendrá después de The Mandalorian. Pienso en el aquí y ahora”.