Las mejores series eróticas para ver en Netflix y levantar la temperatura

El catálogo de Netflix es un universo enorme, difícil de recorrer de punta a punta sin una guía que ayude a los usuarios.

Las series y películas que allí se pueden encontrar varían tanto en calidad, formato, género, personajes, escenarios, y un sinfín de aspectos que hacen de la plataforma de streaming una de las preferidas alrededor del mundo.

Netflix Foto: Netflix

La hora ideal para ver películas y series en la plataforma es sin dudas a la noche, cuando los niños ya se han ido a dormir o cuando después de comer te sientes solo en tu casa sin saber mucho más que hacer... hasta que de pronto te apetece subirle un poco el tono a la velada. Es por ello que, a continuación te compartimos las mejores series eróticas para disfrutar en Netflix.

Love

Sinopsis: El dulce Gus y la rebelde Mickey navegan por las aguas turbulentas de las relaciones modernas.

Tráiler:

Gypsy

Sinopsis: Una terapeuta desarrolla relaciones íntimas y peligrosas con personas cercanas a sus pacientes.

Tráiler:

Élite

Sinopsis: Las Encinas es el colegio más exclusivo de España, el lugar donde estudian los hijos de la élite y donde acaban de ser admitidos tres jóvenes de clase baja, procedentes de un colegio público en ruinas.

Tráiler:

Sexo/vida

Sinopsis: Una esposa y madre emprende un viaje lleno de fantasía por el camino de los recuerdos que pone su presente en un rumbo de colisión con su pasado de niña salvaje.

Tráiler:

Oscuro deseo

Sinopsis: El matrimonio y la vida de una profesora universitaria cambian para siempre luego de enamorarse de un hombre mucho más joven que ella.

Tráiler:

¿Cuál es el precio final de Netflix en Argentina?

El precio final con los impuestos quedará en $2.286. Por último, los usuarios que utilicen el programa en 4 dispositivos compatibles a la vez tendrán que acceder al plan premium: su costo es de $1.899, pero con los impuestos queda en un total de $3.342.

¿Cómo puedo tener Netflix gratis sin pagar?

Netflix no ofrece pruebas gratis, pero tienes la libertad de cambiar de plan o cancelar el servicio online en cualquier momento si decides que Netflix no es para ti. No hay contratos, cargos por cancelación ni compromisos.

¿Qué incluye el plan básico de Netflix Argentina?

Tiene el servicio disponible en un sólo dispositivo compatible a la vez; películas, series y juegos móviles sin límite; series y películas sin anuncios; descarga en un dispositivo compatible a la vez; y calidad HD.

¿Qué diferencia hay entre el plan básico y el plan estándar de Netflix?

El plan básico de Netflix permite ver y descargar contenido en calidad 720p HD en un dispositivo. En este caso, no se muestra publicidad y el acceso al catálogo es ilimitado. El plan estándar permite que varios dispositivos puedan ver en simultáneos, como así también descargar contenido, en un máximo de dos.

¿Cuántas personas se pueden conectar a una cuenta de Netflix?

Tu cuenta puede tener hasta cinco perfiles individuales, y tendrás la posibilidad de establecer el nivel de clasificación por edad de cada una. Cada perfil tendrá recomendaciones propias basadas en sus clasificaciones y preferencias individuales.