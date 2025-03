Furor por Daredevil en Disney+: la serie que promete traer de vuelta la esencia de Marvel

La serie Daredevil: Born Again es una de las producciones más esperadas de Disney Plus y el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Con el regreso de Charlie Cox en el papel de Matt Murdock y Vincent D’Onofrio como Kingpin, esta nueva entrega promete traer de vuelta la intensidad y el tono oscuro que hicieron de la serie original un éxito en Netflix.

Daredevil: Born Again se estrenó el pasado 4 de marzo de 2025 en Disney+, con los 2 primeros episodios disponibles desde esa fecha. La primera temporada va a tener 9 capítulos, los cuales se emiten de manera semanal hasta el 10 de abril de 2025.

Desde su estreno, el interés por la serie ha sido tanto que se ve reflejado en las búsquedas en Google, según Google Trends. Su llegada a la plataforma de streaming ha generado un nuevo interés (y esperanza) por las producciones de superhéroes, que desde hace un tiempo vienen en caída libre.

Daredevil es lo más googleado sobre Disney + en los últimos 30 días

Pero, ¿qué es lo que ha captado la atención del público y los fans del personaje? Te lo contamos todo en este artículo.

Por qué ahora Daredevil está en Disney Plus

La serie Daredevil: Born Again está ahora en Disney Plus porque los derechos del personaje volvieron completamente a Marvel Studios después de que Netflix cancelara la serie original en 2018.

La historia de Daredevil, tanto en los cómics como en su adaptación televisiva, se centra en Matt Murdock, un personaje complejo que lucha contra el crimen tanto dentro como fuera de los tribunales.

Cuando Marvel firmó su acuerdo con Netflix para producir Daredevil (2015-2018), los derechos de producción y distribución quedaron en manos de la plataforma de streaming. Sin embargo, había una cláusula que impedía que Marvel usara a Daredevil en otras producciones durante dos años después de la cancelación. Ese plazo expiró en 2020, permitiendo que Marvel recuperara el control total del personaje.

Desde entonces, Kevin Feige y Marvel Studios decidieron relanzar la historia de Matt Murdock dentro del MCU, adaptándola a su nuevo universo narrativo. Por eso, Daredevil hizo su primera aparición en Spider-Man: No Way Home (2021) y luego en She-Hulk (2022), preparando el terreno para Born Again, su primera serie en Disney Plus.

Un reinicio con conexión al MCU

Es aquí donde encontramos uno de los aspectos más llamativos de Daredevil: Born Again: no se trata de una simple continuación de la serie de Netflix, sino de un reinicio parcial dentro del MCU. Aunque Charlie Cox y Vincent D’Onofrio retoman sus icónicos roles, la serie busca establecer una nueva narrativa que se integre con las películas y otras producciones de Marvel.

La serie tiene un salto temporal de la historia de Netflix, que aunque es una narrativa independiente, hace referencias a algunos eventos pasados.

El regreso del tono oscuro y la acción brutal

Desde su anuncio, los fanáticos han estado preocupados por si Born Again mantendría el tono maduro que hizo famosa a la versión de Netflix. Marvel Studios dio indicios de que la serie conservaría su estilo crudo, con escenas de acción intensas y una historia más adulta en comparación con otras producciones del MCU en Disney Plus. Este enfoque ha sido clave para atraer tanto a los seguidores de la serie original como a nuevos espectadores que buscan una historia más seria y compleja dentro del universo Marvel.

Elenco de lujo y sorpresas en el camino

Además de Cox y D’Onofrio, la serie cuenta con la participación de Jon Bernthal en su regreso como Frank Castle, alias The Punisher, lo que ha elevado aún más las expectativas. Sin embargo, se ha confirmado que ni Deborah Ann Woll (Karen Page) ni Elden Henson (Foggy Nelson) formarán parte de la serie en un inicio, lo que ha generado algunas dudas entre los fanáticos sobre la dirección que tomará la historia.