Para despedir el 2021 y empezar el año nuevo con todo, Flow trae estrenos de series y películas para la semana del 30 de diciembre al 5 de enero que darán de qué hablar. La plataforma de contenido on demand renueva su cartelera a disposición de sus clientes con los mejores títulos de ficciones populares y entre las mejores tendencias.

Entre los títulos que se destacan se encuentran “Harry Potter y la orden del fénixy “Madre Paula”. Además detalló cuáles serán los próximos contenidos en los canales de aire para no perderse ningún contenido.

Los próximos estrenos de Flow

Harry Potter y la orden del fénix

Trailer de Harry Potter y la orden del fénix

Duración: 138 min

Género: Fantástico. Aventuras. Drama

Director: David Yates

Sinopsis: Harry y Dumbledore intentan alertar a la comunidad mágica del retorno de Voldemort, para burla general, y se convierten en el foco de una campaña de descrédito a manos de las autoridades mágicas, mientras una burócrata autoritaria toma las riendas de Hogwarts

Actores: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Imelda Staunton, Gary Oldman, Michael Gambon, Matthew Lewis, Alan Rickman, Tom Felton, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane

Fecha de lanzamiento: 30 de diciembre

Dinastías: Los Windsor

Dinastías: Los Windsor Foto: Flow

Cantidad de episodios: 6

Género: Documental

Dirección: Justin Hardy, Nicola Seare

Sinopsis: Una historia de poder y escándalos que se centra en el pasado, presente y futuro de la Casa Real más célebre del planeta.

Actores: Rosamund Pike, Helena Blackman, Martin Challinor, Kevin Hudson, Rob McGuigan, Patrizia Petrassi

Fecha de lanzamiento: 30 de diciembre

Madre Paula

Madre Paula Foto: Flow

Género: Drama. Historia. Romance

Sinopsis: Paula es una chica humilde. El padre, por especificaciones, la envía al convento. Ella obedece, pero su destino no es dedicar su vida a Dios.

Actores: Paulo Pires, Joana Ribeiro, Sandra Faleiro, Miguel Nunes, Guilherme Filipe, Cabina Maya, Joana Pais de Brito.

Fecha de lanzamiento: 30 de diciembre

Luimelia

Trailer de Luimelia

Cantidad de capítulos: 26

Género: Romance. Drama

Dirección: Eduardo Casanova, Borja Glez. Santaolalla

Sinopsis: Un spin-off de Amar en tiempos revueltos (2005) que se centra en cómo habría sido la relación entre Luisita y Amelia en el presente - 43 años después que en la trama original.

Actrices: Paula Usero, Carol Rovira

Fecha de lanzamiento: 3 de enero

Otros estrenos de Flow

Princess remixed

Disponible el sábado 1 de enero 20h por Disney Channel.

Escandalositos

Disponible el domingo 2 de enero 18h por Cartoon Network.

Dora y la Dora y la ciudad perdida

Disponible el domingo 2 de enero 22h por Cinecanal.

Hogar, extraño hogar OGAR

Disponible desde el martes 4 de enero 0h por HGTV.

El zoológico del Bronx - Temporada 5

Disponible desde el martes 4 de enero 0h por Animal Planet.

Acumuladores cumpulsivos: camino a la limpieza

Disponible desde el miércoles 5 de enero 17h por A&E.

The Bradshaw brunch - Temporada 2

Disponible desde el miércoles 5 de enero 22h por E!

A& Luck would have it

Disponible para alquilar desde el miércoles 5 de enero en el On Demand de Flow.