El nuevo y emocionante documental que todo fan de The Beatles tiene que ver

The Beatles, una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, han dejado una huella imborrable en la historia de la música. Conocidos por su estilo inconfundible y canciones atemporales, estos cuatro jóvenes de Liverpool revolucionaron el mundo del rock en los años 60 y continúan siendo una fuente de inspiración para artistas de todo el mundo.

La banda estaba compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr marcó un antes y después en la historia, no solo de la música, sino, de la historia, ya que la Beatlemanía fue todo un fenómeno social.

The Beatles

A pesar de que la banda se separó en 1970, su legado perdura. Las canciones de The Beatles siguen siendo populares, y su música es transmitida a las nuevas generaciones. Artistas contemporáneos continúan rindiendo homenaje a su influencia, lo que demuestra la trascendencia de su música.

The Beatles

Es en este sentido que, Disney+ decidió sumar a su catálogo un documental que promete volverse uno de los preferidos tanto de los fans de la banda como de los usuarios de la plataforma de streaming.

¿De qué trata el documental de The Beatles en Disney+?

Now And Then: The Last Beatles Song es un documental de 12 minutos de duración, escrito y dirigido por Oliver Murray, que cuenta la historia detrás de la canción de The Beatles “Now And Then”, con filmaciones y comentarios exclusivos de Paul McCartney, Ringo Star, George Harrison, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

Al hablar del cortometraje, Murray dijo: “El legado de The Beatles sentó una de las bases más importantes de la cultura juvenil. Es un gran honor que me hayan dado la responsabilidad de contar esta historia, y creo que despertará muchas emociones diferentes en la audiencia, ya que todos tenemos una relación muy personal con el trabajo de la banda”.

“Now And Then: The Last Beatles Song es una historia de arqueología musical y del vínculo de hermandad entre cuatro muchachos que le regalaron al mundo algunos de los espectáculos más populares de la historia”, aseguró.

Otros títulos sobre The Beatles

La docuserie The Beatles: Get Back y el documental dirigido por Mary McCartney sobre los estudios Abbey Road, Si estas paredes cantaran…, también se encuentran disponibles en Disney+ para disfrutarlos en familia, con amigos, en pareja y, por qué no, en soledad.