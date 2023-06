The Beatles: cómo la inteligencia artificial ayudó a producir la “última canción” con la voz de John Lennon.

Paul McCartney, el cantautor británico, anunció que la producción de la última canción de la icónica banda, The Beatles, está en marcha. ¿Pero cómo es posible con solo dos de los cuatro miembros originales vivos? Con inteligencia artificial.

Con este método se extraerá la voz de John Lennon de antiguas grabaciones caseras. Paul declaró en una entrevista con BBC Radio 4, que se recurrió a la inteligencia artificial específicamente para una canción que fue grabada originalmente en el departamento de Lennon en Nueva York en 1978, con una pésima calidad de audio.

Ringo Starr y Paul McCartney

Asimismo, este track no fue terminado y nunca tuvo la calidad de estudio, hasta ahora.

Según el medio británico, dicha canción podría llamarse “Now and Then” y formaría parte de un conjunto de grabaciones en cassettes destinadas a McCartney que habrían sido recopiladas antes del asesinato de Lennon en 1980. Yoko Ono, la pareja del músico, fue la responsable de enviarle este paquete a Paul.

John Lennon, en un pasaje del clip de "Imagine". (YouTube)

Ahora bien, BBC afirmó que no sería la primera vez que se intentaría de trabajar en este tema, ya que el productor Jeff Lynne señaló que entre 1995 y 1996, los miembros de la banda intentaron grabar el tema. Sin embargo, “la canción tenía un coro, pero casi no tenía verso. Hicimos una pista rápida que en realidad nunca terminamos”, agregó el productor.

Cabe destacar que Jeff Lynne se encargó de otras canciones del grupo lanzadas luego de la muerte de Lennon.

¿Por qué nunca la terminaron? McCartney afirmó que George Harrison, fallecido en el 2001, se negó a trabajar en este tema porque la baja calidad de la grabación de Lennon, ya que se escuchaba un constante zumbido de los circuitos eléctricos del departamento del cantante.

Los tres Beatles sobrevivientes, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison, en 1995 reunidos para producir un especial recopilatorio. Foto: BBC

Cómo se usó la inteligencia artificial

Tras este intento fallido, McCartney proclamó a lo largo de los años su intención de terminar esta canción. Finalmente, durante la producción del documental Get Back de Disney+ que cuenta la historia del álbum Let It Be, surgió la idea de lanzar este sencillo.

A partir de computadoras entrenadas específicamente para diferenciar las voces de los integrantes del grupo británico, se logró separarlas digitalmente en pistas de audio sin instrumentos, limpias.

Luego Peter Jackson, el director del documental, logró extraer la voz de Lennon sin la guitarra, lo que les permitió trabajar con otra libertad, ya que únicamente deben elaborar la mezcla de la canción como se haría normalmente.

Asimismo, esta tecnología le permitió a McCartney grabar un dueto junto a John en una de sus recientes giras por Reino Unido y le facilitó la reedición del álbum Revolver con sonido surround lanzada en noviembre del 2022.

Paul en Glastonbury, con gesto triunfal. (AP)

A diferencia de lo que muchos pueden pensar, esta tecnología únicamente separará la voz de Lennon de los instrumentos y le sacará el ruido ambiente, pero no generará nuevos versos. Por lo tanto, se puede considerar que quién canta es el auténtico John Lennon y no una máquina.

Paul McCartney, por su parte, se mostró asustado ante la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda imitar su voz y cantar, pero a la vez consideró que “es emocionante porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva”.pau