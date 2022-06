De la mano de Brian Epstein y a su productor George Martin el grupo lanzó en 1963 su primer álbum Please Please me el cual, sería solo una pequeña saboreada de lo que luego provocaría la beatle manía con Help! (1965), Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), The Beatles o el llamado White album (1967), Abbey Road (1969) y Let it be (1970), por nombrar algunos.