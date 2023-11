Porque hay cosas que nunca acaban y que trascienden todas las fronteras, principalmente la distancia entre la vida y la muerte, los fanáticos de The Beatles están más conmocionados que nunca. “Now and Then”, la última canción de la banda oriunda de Liverpool, acaba de estrenarse como si John Lennon nunca se hubiera ido.

John Lennon volvió a cantar para los Beatles gracias a la Inteligencia Artificial

“Ahí estaba la voz de John, clara como el agua”, contó Paul McCartney sobre la primera vez que escuchó el audio mejorado por inteligencia artificial que permitió darle nueva vida a la balada nostálgica que reescribe la historia de los fab four.

TODO SOBRE NOW AND THEN, EL NUEVO TEMA DE LOS BEATLES

El corte tiene más de cinco décadas de existencia y fue grabado a piano y voz por John Lennon en su casa de Nueva York. Éste fue entregado en sobre por Yoko Ono a Paul McCartney años después del asesinato de John.

Según trascendió, el sobre estaba firmado por John y tenía escrito “para Paul”.

Paul, George y Ringo, los Beatles vivos por entonces, lograron llevar hasta el final un demo crudo de la canción, pero lo abandonaron por las limitaciones técnológicas de aquel momento para separar la voz y el piano de Lennon y lograr una “mezcla limpia”. Por ello, Now and Then no formó parte del proyecto Anthology en 1994, que sí incluyó “Free as a Bird” y “Real Love”.

La cinta estuvo guardada en un cajón hasta 2021, cuando Peter Jackson comenzó a trabajar en el documental Get Back y, así, la canción salió a la vida.

Con la misma inteligencia artificial que ayudó a separar las voces de los protagonistas de la instrumentación, el director logró entregar una muestra con la voz de John. En 2022, Paul y Ringo se dispusieron a terminar la canción

EL NUEVO TEMA DE THE BEATLES QUE LLEGARÁ ACOMPAÑADO POR UN VIDEOCLIP

El lanzamiento de Now and Then vendrá acompañado por un videoclip, dirigido por Peter Jackson, y mostrará imágenes inéditas del propio archivo del grupo británico. El origen de “Now and Then”