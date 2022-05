Un 8 de mayo de 1970, la legendaria banda británica de pop rock The Beatles, lanza a la venta su último álbum, del cual se desprende una de las canciones más conocidas de la historia: “Let It Be”.

Este disco tuvo un fuerte impacto mediático. Unos días antes, Paul McCartey, oficializó su salida de la banda, generando la extinción del aclamado grupo.

La banda durante la grabación de "Get back", proyecto que se convertiría en el disco de despedida del grupo, "Let it Be". (The Beatles).

Sin dudas este álbum tiene muchas particularidades. No solo por el contexto en el cual se conoce, sino por la forma en que fue producida.

1-Se grabó antes que Abbey Road

Ese disco se publicó el 26 de septiembre de 1969 en Reino Unido por Apple Records y fue el anteúltimo de la banda. Sin embargo, “Let It Be” había sido grabado previamente a este lanzamiento, pero decidieron retrasar su publicación hasta el año siguiente.

“Let It Be” fue el primer disco de la banda que no lo tuvo como productor a George Martin. Fue Phil Spector quien se encargó de la consola.

Los Beatles cruzando la verdadera calle Abbey Road

2- La historia de “Let It Be”,

Paul McCartney confesó que se inspiró en su madre y la Virgen María para crear esta canción.

“Tuve un sueño en los 60, en el que mi madre, que murió, venía a mí y me tranquilizaba diciéndome ‘todo va a ir bien, simplemente déjalo ser’. Me sentí tan aliviado, me dijo palabras positivas, así que escribí esta canción, que estaba llena de positivismo”, relató el músico, quien perdió a su madre, Mary, cuando tenía 14 años.

Paul McCartney.

3- El famoso show en la terraza

Londres: Hace 50 años, The Beatles ofrecía, sin saberlo, su última actuación en un improvisado y sorpresivo concierto en la terraza del edificio donde funcionaba su discográfica Apple, a modo de punto final de las caóticas sesiones del disco y documental “Let it be”, que se convirtiría en un hito en su carrera y adquiriría una dimensión mítica con el paso del tiempo. (Télam) Foto: Té lam

Algunas de las canciones de “Let It Be” sonaron en aquel mítico concierto que Los Beatles dieron de forma sorpresiva en la terraza del Apple Corps.

Tocaron durante unos 40 minutos en el que sería su último concierto en vivo y la gente se amontonaba en la calle para poder escucharlos.