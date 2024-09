Agustina Smith, la psicóloga amante de las películas detrás de una nueva forma de consumo: “Mi comunidad es ese amigo para hablar”

En marzo de 1895, una nueva forma de crear arte salió a la luz. A través de un invento novedoso conocido como el cinematógrafo, los hermanos Lumière grabaron su primera película “Trabajadores saliendo de la fábrica”.

Meses después de su grabación, mostraron sus creaciones el 28 de diciembre de 1895, siendo la primera proyección comercial de films. Allí, presentaron La llegada del tren (L’arrive du train), una película que mostraba por primera vez el clase-up de un tranvía.

Los hermanos Lumière. (Infobae)

La reacción del público fue de suma sorpresa, dado que creían que el tren sobrepasaría la pantalla. Esa es la magia del cine, en los detalles, más allá de un resultado final.

Él después de la Llegada del tren

Ahora bien, los hermanos Lumière dieron pie al estudio del cine como séptimo arte. Pese a que el resultado final recibe todos los elogios en cartelera, los autores Casseti y Di Chio aseveraban que para comprender a un film se necesitaban tres pasos: La preparación del escenario, la presentación de los contenidos y el montaje que establece un nexo entre las tomas.

Estos tres elementos destacan que no todo es por sentado en el cine. En una escena, puede existir un informante que nos indique características de una escena o un indicio que representa un factor más implícito.

Todo tiene un porqué en el mundo audiovisual, ya sea un determinado conjunto, una iluminación o un tipo de ángulo en una nota. A través de diferentes puestas en escena, se transmite una emoción o mensaje.

Ante este mundo narrativo con grandes enigmas, Vía País tuvo la oportunidad de conversar con Agustina Smith, una Licenciada en Psicológica cuya pasión en el arte y la cultura popular la hizo conformar uno de los primeros proyectos que involucra el análisis psico-social y el cine: @Psicodepelícula.

Agustina Smith, la psicóloga amante de las películas que conformó un nuevo formato de consumo: “Mi comunidad es ese amigo para hablar”

Agustina Smith, la psicóloga amante de la cultura y sus vertientes

- ¿Quién es Agustina Smith, la creadora de contenido detrás de Psico de Película? ¿Cómo te puedes describir?

Detrás de Psico de Película estoy yo. Básicamente, soy Licenciada en Psicología, pero también soy una persona que le apasiona del cine y el arte en general. Porque también hablo de series y de situaciones sociales que mueven la cultura popular, ya sea con la música.

Agustina Smith, la psicóloga amante de las películas detrás de una nueva forma de consumo: “Mi comunidad es ese amigo para hablar”

Me parece que también que es otra formación del arte, que tiene que ver con mover la cultura. Siento que abarco eso desde el lado psicológico. (Obviamente) No tengo el poder absoluto de nada, soy una persona con una herramienta para comunicar con el objetivo de formar comunidad. Trato de ser una persona que guie a esta comunidad, que la abra, que sea abierta y donde se pueda debatir.

-Al brindar tu espacio, buscas que tu comunidad tenga espacio para debatir sobre los análisis, ¿no?

Totalmente, y esto mucho lo hago cuando tomo cosas de la cultura pop, cuando pasa algo con un actor conocido. Bajo en el Instagram, doy mi punto de vista y veo que refleja con mi comunidad. La psicología está en todo y siempre nos estamos metiendo en las estructuras psicológicas de lo que consumimos y lo que somos.

-Respecto a los elementos que logran mover la cultura, ¿siempre tuviste interés por saber más sobre esos factores mientras estudiaste Psicología?

La verdad, yo empecé a estudiar psicología porque considero que es una carrera muy linda y una fuente de conocimiento que podría tenerlo cualquiera que se interese, y no cualquiera que quiera trabajar de eso. Es una carrera para aprender.

Efemérides. Día del Psicólogo. (Imagen ilustrativa)

Cuando la estudié, tenía la fantasía de hacer consultorio y lo más convencional. Jamás pensé que podía utilizar mi carrera para Psico de Películas. Son cosas que siempre las pensaba, pero nunca las bajaba. Y las ideas que no bajas, que no las llevas al hacer, se pierden.

La Psicología y la pasión por las películas

-En cuanto a la pasión por el arte audiovisual, como las películas o series ¿Estuvo presente desde un principio o se fue desarrollando durante tu carrera?

Desde chica, lo que más me interesaban eran los libros, un formato artístico donde vos ves la construcción de los personajes. De los libros veía muchas películas. Pero me gustaba escribir.

Castillo San Carlos en Concordia. El palacio que inspiró el libro El Principito.

Y después, la carrera me dio esta mirada de ¿por qué hace esto este personaje? ¿Por qué se usa este plano?

-¿A través de la Psicología, logras comprender un indicio de una película o serie que no es tan visible?

Claro sí. Es que si es muy directo (el mensaje o reflexión en una escena) le va a chocar al espectador. Hay situaciones que tienen que ser más tácita.

-Uno de los análisis que más planteas en tu proyecto es la Psicología del Color. ¿Cómo lo podrías explicar de la forma más básica?

A ver, por ejemplo, si voy agarras el azul, existen colores cálidos o fríos. Y yo te digo, en colores cálidos, ¿cuáles pones? Y generalmente no pones rojo, porque lo relaciona a lo caliente, y el azul lo asocias con el frío.

Son como correlaciones que vienen desde la naturaleza y nos generan sensaciones a nosotros. El frío utilizado en una escena, seguramente la escena no sea tan alegre, sea más tenebrosa.

Si ves rojo, generalmente lo ponés en colores cálidos y podemos hablar de una comedia romántica. Ahí, tenemos la dualidad del color, donde dependiendo con qué se combina, va cambiando la subjetividad. Es muy dinámica.

Clifford, el gran perro rojo y Amor sin barreras, dos de las pelis de la semana (Captura de pantalla).

De esta forma, la psicología del color consiste en cómo el color en vos está reflejando emociones. No hay respuesta errónea, es todo muy subjetivo.

- ¿Cuál crees vos que es el tema psicológico más difícil de abordar en un contenido de streaming?

Se me ocurren dos rápidamente. Yo creo que son temas que se hablan muchísimo y se contaminan de información. Por ejemplo, se habla mucho de psicópatas en películas y consumimos personalidades como el Encargado, y vemos personalidad como sobrias y todos creen que son psicópatas.

Así fue el final de "El encargado 3" (Disney+)

No es tan así, no es tan directo y muchos utilizan esas frases de diagnóstico. Y es algo que no se explica bien, y no todos son psicópatas. No es todo tan lineal. Es como algo que muchas películas no lo abordan muy bien.

Y lo otro que pensaba, es en lo último que hizo Pixar con “Intensamente” con la ansiedad. Me parece que ansiedad en infancia era algo que no se tocaba para nada, y con esta película a nivel mainstream lo manejaron muy bien y se logró perfecto. Lo bajó muy bien para el público de infancia y adulto.

La IA recreó en versión humana a Ansiedad, de Intensamente 2.

Esto también se ve en la última película del Gato con Botas, donde le dio un ataque de pánico, que fue distinto a lo de Riley, porque él le estaba teniendo miedo a la muerte.

Psico de Películas, el proyecto que marcó un nuevo formato en el rubro de contenido audiovisual

-¿Cuándo decidiste que Psico de Película estaba en el hacer, rescatando el factor psicológico?

En realidad, Psico de Película tiene una transformación muy grande porque no inició de esa forma. Comenzó en la pandemia, creo que en ese tiempo hubo un quiebre en muchas personas para iniciar o terminar algo.

En mi caso, yo tenía un trabajo en la aeronáutica, así que estaba totalmente en pausa. Recién recibida, no podía trabajar de lo que estaba trabajando y comencé terapias online. Pero a la par empecé a mirar un montón de películas porque tenía tiempo y quería debatirlas.

Psico de Película cuenta con 24 mil seguidores y más de 700 publicaciones.

Quería encontrar comunidades y se abrieron muchas en la pandemia. Yo consumía pódcast y comunicadores sociales que hablaban sobre el cine. Pero no hablaban del color, de la estructura psicológica del personaje. Era mucha gente que te recomendaba películas, que igual buenísimo.

Yo, por ende, no apunté a eso. La idea es otra, es entrar en profundidad en una película. Así fue como comencé un canal de YouTube donde traducía tráiler y luego salté a Instagram con el nombre “El cine Spot”, donde subía las imágenes de dónde ver las películas y una reflexión.

Algunas de las publicaciones de Pisco de Películas.

En definitiva, como que fue escalando, cuando veo que tengo interacción, voy ahondando en esa temática, como fue la Psicología de Color. Una vez que tenía esa comunidad, podía hablar de psicología.

- ¿Psico de Película no era un formato poco común en Instagram?

Exacto, o se destacaba más en videos de YouTube. Pero no había tanto en Instagram. Ahora hay un poco más, pero de color no encontré, salvo que sea en inglés.

-Al pasar por los contenidos de tu proyecto, ¿Cuáles son los criterios que aplicas en la selección de películas o series?

En principio, como yo tengo a Psico de Película como un hobby o placer para mí, elijo las películas desde lo que esté viendo de la semana o lo que me causó. Ese es mi criterio. Si obvio agarro novedades del cine también.

Es muy cuando te gusta algo mucho y quieres hablarlo con alguien. Mi comunidad es ese amigo para hablar. Y en el momento que veo la película, veo como usan el color, la iluminación y mucho del crecimiento del personaje, si hay algún trastorno psiquiátrico para hablarlo. Uso mucho lo que me resuena.

La psicología, un nuevo parámetro de estudio en el cine

Finalmente, Agustina Smith considera que la psicología en el cine es importante porque todo lo que consumimos regula nuestras emociones y, por tanto, puede ser una fuente de inspiración a partir de la identificación.

“El cine y las series es ver constantemente personas actuando emociones y eso nos va a generar un impacto en nuestra vida”, aseveró la licenciada en Psicología.

Por esta pasión, Smith tomó la decisión de enfocarse más a fondo en su proyecto, y expandirse al punto de llegar a YouTube con un futuro pódcast.