Quién es Coti González, la voz detrás de la @la.cinescopia

El cine sigue conformando una de las industrias más importantes en el arte. De acuerdo con Statista, las producciones y distribuciones cinematográficas recaudaron alrededor de 77.000 millones de dólares durante 2022.

Estas ganancias se deben en su mayoría a las taquillas. Sin embargo, las plataformas de streaming también han contribuido por sus adquisiciones y nominaciones en diferentes premiaciones como los Oscars.

En definitiva, el cine en todas sus ramificaciones es uno de los artes más lucrativos y destacados. Es por ello que el ecosistema del creador de contenido de series y películas es más fuerte con el pasar de las décadas.

La.cinescopia, un fenómeno detrás de cámara

Para conocer más sobre el contexto actual del séptimo arte, dialogamos con Coti González. La misma es una comunicadora social de origen chileno que conformó una comunidad de cinéfilos a través de @la.cinescopia, un proyecto personal que permite conocer a mayor profundidad diferentes elementos del mundo del cine.

Su primera película que marcó a la joven de 23 años fue La Sirenita. Foto: @la.cinescopia

“Yo soy de Santiago de Chile, tengo 23 años y yo soy Licenciada en Ciencias de la Comunicación y también tengo una mención en Historia del Mundo, una mención en escritura creativa, tomé ramas de estética de cine. Hice una mezcla interesante de todos mis gustos y cosas”, expresó la creadora de contenidos.

Datos curiosos, noticias de último momento y análisis de los estrenos son parte de los abanicos que presenta González en su contenido. Un espacio que cuenta con más de 413 mil seguidores en TikTok y 135 mil en Instagram.

La pandemia, la escenografía que comenzó todo

-¿Quién es Coti González antes de @la.cinescopia?

Soy actriz, no profesional, pero hago teatro musical y comerciales. Desde esas dos cosas y toda la vida amando el cine y las series, es como que siempre tuve este bichito de querer hablar de cine. Esa soy yo más o menos en él fuera.

Coti González comenzó a crear contenido de cine durante la pandemia. Foto: @la.cinescopia

-¿Tu pasión por las series y películas empezó desde tu niñez?

Sí, desde muy chica. Mis papás igual les encanta el cine, así que ellos me inculcaron estos. En mi casa tenemos un montón de DVD y crecí viendo películas (risas). Al final sirvió, pero sí, siempre me encantó ir al cine y terminó siendo útil.

-¿Cuál fue la película que cambió todo respecto al amor que tienes a las series y películas?

No sé si tengo una en particular, pero me acuerdo de que las primeras películas que vi en mi vida fue “La Sirenita”. Creo que Disney fue súper importante en mis comienzos y hasta el día de hoy me encanta la animación.

La Sirenita Foto: Google

-¿Cómo comenzó el proyecto de @la.cinescopia?

En la pandemia empecé con esto. Las redes fueron un boom en ese momento porque no había que hacer (risas).

Creo que fue el 13 de enero de 2021 que subí mi primer TikTok y le fue muy bien. Ahí dije “creo que le puedo hacer un esfuerzo a esto”. Entonces empecé a subir videos con cosas muy simples como entrevistas subtituladas y después dije “puedo hablar yo”.

Su primera película que marcó a la joven de 23 años fue La Sirenita. Foto: @la.cinescopia

Poco tiempo después, gané muchos seguidores y fui avanzando hasta que en septiembre de 2022 me hice la cuenta de Instagram porque llegó un punto muerto en donde no estaba siendo considerada creadora de contenidos oficial.

- ¿Qué significa el nombre de la Cinescopia?

Pasé por muchos nombres. Originalmente, le iba a poner como “cinescope”, como más en inglés. Pero ya estaba usado (risas).

Me puse como a pensar y llegué a la idea porque originalmente empecé a hacer videos de “10 cosas que no sabías de...” y pensé como en un microscopio, como mirar al detalle, y en la cornucopia, que es el lugar donde se consigue todo lo que necesitabas en Los Juegos del Hambre.

Entonces me gustaba esa idea del cine al final, el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas.

Películas y series, diferentes al igual que sus formatos

-¿Qué diferencias has detectado al crear contenido para Instagram y TikTok con @la.cinescopia?

Si hay diferencia. Instagram es como más oficial, comen cambio, es como que hay una formalidad distinta, es como un medio de comunicación más. TikTok, en cambio, es mucho más casual, más de la persona.

- ¿Cómo te preparas al momento de crear contenido para tu proyecto?

Depende del contenido, tengo diferentes modos de preparación. Los posts generalmente son noticias, entonces tengo que estar atenta. Cuando hago videos de datos, me demoro más y lo que hago es que entro a IMBd y encuentro la información de manera oficial a través del trivia.

El cine jesumariense repleto Foto: gentieza

Por último, con las críticas veo la película. No me gusta hablar de películas que no me gusta. Soy muy creyente porque como dice Javier Ibarreche, creador de contenido mexicano, ¿Para qué tirar basura gratis al universo?

La Cinescopia, el ecosistema de Coti González

Finalmente, respecto a cómo se diferencia su contenido respecto a los creadores de contenidos, González aseguró que el proyecto se fue conformando solo y qué su diferencial está en ser ella misma.

“No sé si hay algo que me diferencia. Siento que ya el hecho de ser mi persona es lo que ayuda. Pero creo que la diferencia más grande son las opiniones que doy”, recalcó la joven de 23 años sobre su legado en el nicho de creadores de contenido de cines.