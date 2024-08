Delfina Chaves, sobre su papel como Máxima Zorreguieta: “Lo más importante era hacer a una persona que cometía errores”

Hace tiempo que HBO Max se ha convertido en una de las plataformas de streaming más vistas, y esto se debe a las grandes apuestas en producción, ideas e historias que van desde el drama al terror y biografía. Este 15 de agosto se estrena “Máxima”, la serie que cuenta la historia de vida de la argentina que terminó siendo la reina de los Países Bajos.

La serie es protagonizada por Delfina Chaves y el actor neerlandés Martijn Lakemeier, la misma cuenta cómo fue el momento en que Máxima Zorreguieta conoce al, en ese entonces, Príncipe Guillermo y comienzan su historia de amor, la cual terminó con su transición a la monarquía de los Países Bajos, un mundo totalmente desconocido para la argentina.

La serie producida por HBO Max en colaboración con Millstreet Films, FBO y Beta Film, narra la mirada íntima de Máxima desde el día que conoce a Guillermo hasta su compromiso, casamiento y su paso por el mundo desconocido de la realeza europea.

“Desde el momento en que Máxima Zorreguieta aparece al lado del Príncipe Heredero holandés, ella está en el centro de atención. Cuando Willem-Alexander le pide matrimonio, el pasado la alcanza y se produce una acalorada discusión”, señala la sinopsis de la serie.

Nuevas imágenes de Delfina Chaves como Máxima en la serie. Foto: Página 12

La serie “Máxima” desde la voz de su protagonista Delfina Chaves

Vía País tuvo la oportunidad de hablar con Delfina Chaves en la promoción de la serie a horas de su estreno por la plataforma de HBO Max.

Al ser consultada sobre lo más ventajoso de interpretar un personaje que existe en la vida real, Delfina Chaves expresó: “Lo primero que se me viene a la cabeza es que cuando a uno le toca interpretar un personaje que es ficticio, se arma como el universo de este personaje y empieza a hacerse preguntas hablando con los directores, con los guionistas”.

Delfina Chaves como Máxima de Países Bajos en la nueva serie de Videoland. Foto: Perfil

“En este caso, con este personaje que es real, estaba todo allá afuera, un recorrido muy marcado, decisiones muy importantes. Era de repente tener mucho material allá afuera. Por supuesto, cada uno tendrá su opinión y uno un poco respeta para mí, es solo respetar la opinión del espectador, yo también me consolaba a mí misma y lo sigo haciendo con esto de que estaba creando un ser humano y que los seres humanos cometen errores y para mí lo más importante era hacer una Máxima que cometía errores. Desde un primer momento sabía que no había que identificar una persona, una heroína, que hace todo bien y que no va a defraudar a nadie, entonces un poco también me solté”, agregó la actriz.

En referencia a los valores que se plantean en la serie, Delfina Chaves comentó: “La serie tiene algo universal que es la búsqueda de una identidad, que es el cuestionamiento de un mandato familiar. Vemos a Máxima cuestionando lo que ella siempre creyó como un hecho, hacerle frente a una cierta decisión para poder avanzar en su vida y casarse con la persona que ama. Entonces, hay una búsqueda de esa identidad y de lealtad porque su padre es quien le banca sus estudios y toda esa persona que te hizo la persona que sos hoy y no podés invitar a tu casamiento”.

- ¿Quería saber qué te pasó a vos, a medida que fuiste leyendo el guion y conociendo la historia de Máxima como que hay un antes y después, o sea, tu visión de Máxima?

- Yo no sabía nada de la vida de ella. Entonces, leer todo el guion fue para mí descubrir todo, leer el libro primero de todo el recorrido que hizo ella para mí era todo nuevo y me sorprendí mucho al descubrir que había estudiado economía, que había tomado la decisión de ir a trabajar al banco de Boston, después se fue a Nueva York lejos de su familia y se hizo una carrera en Wall Street.

En la época de los 90, una mujer en finanzas y cerca de la bolsa de Wall Street. También en una época donde ella tenía 30 y no estaba casada, estaba en Nueva York, no tenía hijos viste era muchas cosas que me sorprendieron que ella haya hecho. Después de conocerse que se haya casado a los dos años y que ella en dos años haya aprendido holandés y haya contestado a la prensa de Países Bajos en el idioma de ellos. Un montón de cosas que requieren de una fuerza y de tener los principios muy claros, ella salió a dar explicaciones de por qué su padre no estaba ese día ahí.