“Era algo de lo que todos teníamos miedo”, las dolorosas palabras de Sol, una de las hijas de Huguito Flores

A un día del trágico accidente que conmocionó a los santiagueños y a los fanáticos de la movida tropical, la hija mayor de Huguito Flores, fallecido este jueves en un accidente en la ruta, habló sobre la ajetreada carrera musical de su padre y pidió una cadena de oración por la hija más pequeña, quien también viajaba en el auto y se encuentra en grave estado de salud.

Este jueves se conoció la terrible noticia de que Huguito Flores había fallecido en la ruta 34 en Santiago del Estero, su provincia natal, cuando se dirigía a Buenos Aires para dar shows. Viajaba con su esposa y su cuñado, quienes también fallecieron y con su hija de 3 años, que está internada, cuando su auto impactó contra un camión que se encontraba adelante y no tenía las luces prendidas.

La desgarradora declaración de Sol, la hija más grande de Huguito Flores

El cantante, además de su hija de 3 años que viajaba en el auto, tiene otra hija más grande que vive en Ituzaingó, Sol, quien fue entrevistada por Telenoche y habló sobre su relación con su padre, además de pedir que recen por Catalina, su pequeña hermana.

Huguito Flores Foto: Instagram

“Antes que nada quiero pedir, sean de la religión que sean, que (hagan) una cadena de oración para mi hermana que la está peleando, que está evolucionando bien, pero que todavía le falta mucho, y está solita junto con mi hermana en Santiago. Están solitas las dos”, expresó.

Además, la joven contó que su padre se encontraba en un muy buen momento en relación a su carrera profesional, algo que él siempre había soñado, y que casi nunca descansaba. “Eso hacía que lo veamos poco cuando venía para acá, y a veces no lo veíamos”, explicó Sol.

También explicó que ella estaba preocupada por su padre por la agitada vida que llevaba: “Vivía a full. Era algo de lo que todos teníamos miedo. Le decíamos que se cuide, aunque él no manejaba, cada vez que venía a Buenos Aires sí porque venía con la mujer y con mis hermanas”.

El desgarrador testimonio de la hija de Huguito Flores. Foto: Telenoche

“Tuvo dos o tres episodios en los que se descompensaba en los boliches y después salían a matarlo porque suspendía, pero es que no le daba el cuerpo porque era grande y nosotras le decíamos que afloje. Veinticinco bailes, una persona de 57 años en dos días; y a veces la gente se enojaba porque no tenía tiempo para sacarse fotos con ellos”, contó Sol, muy angustiada.

Su hija explicó que su familia le pedía que parara un poco porque tenían miedo de que algo le ocurriera: “Le hablábamos, yo como hija y Carina su mujer, y le decíamos que no haga tantos bailes, pero yo no me quiero meter en el tema de los representantes, porque no viene al caso; pero vivía de eso, y lo tenía que hacer porque era su trabajo”.