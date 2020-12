Una buena acción, que debería ser normal pero que se destaca como un gesto de natural honestidad, trascendió como noticia en los medios provinciales luego de que una mujer, que con su pareja habían perdido una billetera estando de viaje, pudieran recuperarla y publicaran el episodio en las redes sociales.

La pareja, regresando el pasado sábado por la noche a Carhué, se detuvo en la Avenida de Circunvalación de Macachín, pasando una rotonda y, sin darse cuenta, perdieron una billetera, ausencia que notaron en la mañana del domingo, y decidieron volver con la esperanza de encontrarla.

Al regresar hasta el lugar, sorprendentemente hallaron la billetera atada al poste de una señal de tránsito, en el mismo sitio que la habían perdido, con el dinero y la documentación intacta, lo que impulsó a Lorena “Loreley” Camilo a difundir la historia en su Facebook agradeciendo el gesto, que fue replicado con numerosas muestras de aprobación.

Les dejó la billetera atada a un cartel (Facebook)

“A vos que la encontraste, no sabés cuánto te lo agradecemos, porque más allá de la plata, lo engorroso de perder algo así es la tramitación de los documentos. ¡Gracias! No sé quién sos ni de dónde, pero ojalá Dios te dé más que el hermoso gesto que tuviste al dejarla atada al palo. ¡Gracias! ¡Mil gracias! Te dejamos un papel pegado, ojalá lo puedas ver. Ah, y a la billetera no le faltó nada”, completó Loreley.

Y entre los cientos de comentarios y miles de compartidos, uno de ellos era de Sergio Omar Alberto Roht, el protagonista del hallazgo que, todavía disculpándose, escribió: “no sabía donde dejarlo, lo único que me ocurrió, disculpame si no lo llevo adentro de Carhué”.