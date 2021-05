Días pasados, una pareja de la localidad de Conhello y su hijo se contagiaron de coronavirus, pero creyeron que era solo una gripe y no informaron al personal de Salud Pública para evitar ser aislados.

En la noche de este lunes, el hombre se descompensó y los familiares “llamaron al personal de Salud. El doctor Soto fue quien lo fue a ver a la casa y lo encontró en grave estado, allí fue trasladado inmediatamente a (Eduardo) Castex y falleció a los pocos minutos”, le dijo el oficial subinspector Ezequiel Rolhaiser al corresponsal de La Reforma.

La víctima es el primer fallecido por coronavirus en Conhello (Agencia News)

Por ese motivo se instruyó una causa judicial con intervención de la fiscalía del doctor Sebastián Mendiara, que “se inicia a los dos convivientes de la víctima fatal, que serían su pareja y un hijo, porque hace unos días estaban con síntomas pero no fueron a la Posta Sanitaria para que no los hisopen y, por ende, no ser aislados. Creían que era solo una gripe”, manifestó el oficial.

Finalmente, Rohaiser dijo que “estas personas estuvieron realizando su vida cotidiana por el pueblo, compras, mandados, y ahora el personal de Salud está viendo la trazabilidad porque esto es muy grave”, concluyó. La víctima es el primer fallecido por esta causa en Conhello, localidad ubicada a unos 110 kilómetros al noroeste de Santa Rosa.