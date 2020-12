En el mediodía de este viernes, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, anunció ante la prensa la creación de un registro para la inscripción de los postulantes a participar del plan de vacunación contra el Covid-19, cuyas vacunas el Gobierno provincial espera recibir antes de fin de año.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, donde Ziliotto estuvo acompañado del titular de la cartera de Salud, Mario Kohan, el ministro de Modernización y Conectividad, Antonio Curciarello, y la Jefa de Epidemiología, Ana Bertone.

El registro permitirá agilizar la vacunación, se aseguró (Vía Santa Rosa)

El gobernador explicó que este plan de vacunación tiene una población objetivo de 113.262 personas consideradas prioritarias para inmunizarse, que incluye mayores de 60 años, personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades, y personal esencial.

Una vez determinada el sector de la población objetivo, la etapa 2 del plan implica la inscripción en el registro de vacunación, para luego ingresar en la etapa 3 que será la de planificar los turnos de modo de hacer un sistema eficiente y vacunar la mayor cantidad de personas lo antes posible, se anunció.

Antonio Curciarello hizo una demostración del funcionamiento del registro anotando al primer voluntario: el gobernador Ziliotto (Vía Santa Rosa)

El sitio para el registro es vacunate.lapampa.gob.ar, donde todas las personas que deseen ser vacunadas, ya que es voluntaria y no obligatoria, que sean residentes en La Pampa, tengan o no domicilio declarado en su documento en la provincia y con carácter de declaración jurada, manifiesta la aceptación para recibirla e ingresa sus datos personales.

Se explicó además que las personas que no puedan o no tengan manera de acceder mediante la tecnología, podrán acercarse a los centros de salud para realizar la inscripción y que no habrá un orden de inscripción, los turnos se distribuirán según criterios de salud.

Ana Bertone dijo que la vacuna "no hará magia" (Vía Santa Rosa)

Finalmente, Ziliotto detalló que “una vez que tengamos la vacuna, el sistema va a disparar electrónicamente todos los turnos para vacunar. Por eso hay que establecer un criterio de responsabilidad social, de llegar a todos aquellos que conocemos y que puedan estar imposibilitados de sumarse al registro”, solicitó.

El ministro Curciarello le informó este sábado a Diario Textual que hasta las 19:30 horas, en un solo día, se habían inscripto 4.058 personas en el registro web. Bertone, por su parte, dijo en el encuentro con la prensa que la vacuna “no hará magia. Tendremos que seguir cuidándonos por mucho tiempo todavía”.