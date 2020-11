En la mañana de este jueves, pasadas las 10:30 horas, llegó al aeropuerto de Santa Rosa el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien fue recibido por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y su par provincial, Mario Rubén Kohan, entre otras autoridades.

El ministro y el gobernador en la visita al nuevo hospital (Vía Santa Rosa)

Desde allí, la comitiva se trasladó hacia el Nuevo Hospital de Complejidad Creciente, que funcionará en un terreno aledaño al Hospital Lucio Molas, y que con una inversión cercana a los 30 millones de dólares estará dotado de diversas áreas equipadas con tecnología de punta.

El ministro recibió un pañuelo verde de los militantes pro aborto (Vía Santa Rosa)

Luego, los funcionarios visitaron el Centro Emergente de Asistencia Respiratoria (CEAR), donde se realizó una visualización externa de la institución en la que se encuentran las terapias Intensivas y el servicio de Clínica Médica para pacientes Covid-19 positivo, y mas tarde estuvieron en el Hospital Modular, afectado también a dar respuestas en la pandemia.

González García dijo que "la vacuna estará dentro de muy poco" (Vía Santa Rosa)

Posteriormente, el recorrido continuó en el nuevo vacunatorio de la Asistencia Pública, ubicado junto al centro sanitario en la calle Gil, donde se espera vacunar unas 500 personas por día, durante las diferentes campañas.

En la recorrida, se saludó con el personal de Salud (Vía Santa Rosa)

Por último, la comitiva oficial se dirigió a La Campiña Club Hotel & Spa, donde las autoridades nacionales y provinciales acordaron la estrategia de vacunación en la provincia, para luego firmar convenios por 1.200 millones de pesos para aplicar el Programa Impulsa y la construcción de un conservatorio de vacunas, lo que culminó con una conferencia de prensa para atender a los medios provinciales.

El ministro junto al intendente Luciano di Nápoli (Vía Santa Rosa)

El Programa Impulsa es la nueva herramienta del Ministerio de Salud de la Nación que promueve la transformación digital del sistema sanitario a través del uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, para brindar servicios de salud más accesibles, personalizados, de calidad y de forma equitativa en todo el territorio nacional, según se informó.

Ya en el hotel La Campiña, el saludo formal entre el ministro y el gobernador (Vía Santa Rosa)

En la rueda de prensa, González García dijo que “los que estábamos en esto creímos que iba a estar el medicamento antes que la vacuna. Nosotros lo que hicimos es evitar el pico para que no hubiera más casos. Pero el virus sigue circulando y después se empieza a relajar el comportamiento. Estamos en una prolongación muy fuerte sin medicación. Los análisis no están cerrados”.

A la salida del vacunatorio, el ministro y el gobernador se fotografiaron con el personal de Salud (Vía Santa Rosa)

Se quejó también de hay “un ataque al Gobierno, que buscan cifras para hablar de fracaso, y lo dicen en términos políticos. Y esto no es cierto. He escuchado algunas críticas, pero ninguna de qué hacer y qué no hacer. Pero la carrera no terminó. Hay que hacer el juicio de valor cuando termine”.

González García se quejó de las críticas políticas al Gobierno nacional (Vía Santa Rosa)

Al finalizar, el ministro nacional manifestó que “la vacuna estará dentro de muy poco, el Gobierno tiene compromisos subordinados a que se apruebe. Para empezar a fines de diciembre o principios de enero. Las partidas fuertes las tenemos en marzo. La cantidad de vacunas va a estar relacionada con la disponibilidad, lo que le puedo asegurar es que en La Pampa se va a empezar a vacunar junto a todo el país”.

Durante su estadía, firmó convenios por 1.200 millones de pesos (Vía Santa Rosa)

Ante una pregunta sobre el regreso a clases, González García respondió que “todo el mundo quiere que empiecen cuanto antes. Lo de marzo, tendrá que ver con la situación epidemiológica. La voluntad absoluta del Gobierno es empezar las clases”, concluyó.