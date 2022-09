Conocé al pampeano de 12 años que la rompió en una competencia de Freestyle rapeando sobre el río Atuel

Una emotiva historia se asoma a La Pampa: con tan solo 12 años, Bruno Sebastián Zabala Amaya, usa el freestyle para reclamar lo que le pertenece a los pampeanos y la falta de agua del río Atuel. Oriundo de Algarrobo del Águila, la rompe en el arte de la improvisación y pasó al nacional de los Juegos Culturales Evita con un rap del río que pasa por su ciudad, y cautivó a todo el público.

Sus comienzos fueron cuando su maestra Ceferina se acercó al aula y presentó la propuesta a los estudiantes, les dijo las categorías en las cuales se podían anotar, y mencionó el freestyle, palabra que ganó la curiosidad de Bruno, y no dudó en anotarse.

Provincial de Freestyle: "Cuando gané en Santa Rosa no lo podía creer, lloré un montón”, expresó. Foto: La Arena

Sin dar vueltas, el joven se puso a pensar y a escribir sobre una temática que muchos niños de su edad los atraviesa. En diálogo con La Arena, contó que es fanático de Paulo Londra y “con las melodías de sus canciones me imaginaba otras letras mía”, esto deja en claro, que no era la primera vez que componía música. “Soy rapero de hacer canciones cortas y si son largas hago mitad canción y mitad rap”, describió.

Cómo surgió la idea del rap sobre el río Atuel

En principio, Bruno aseguró que iba a escribir sobre “cualquier cosa, pero son los Juegos Culturales”, es por eso que reflexionó y decidió hablar algo de cultura. “Me vino la idea de contar sobre la falta de agua en el río, hace tres años que estamos viviendo así. Yo viví cerca del río, acampé cerca del río con mis amigos y la colonia”, lamentó.

Contento expresó: “Era lindo porque era algo que representaba a mi pueblo, era lindo ir con mis amigos a ver el río, tomar mate. Ahora lo seguimos haciendo pero sin el agua”. La definió como una “canción de protesta, pero no estoy buscando pelea desde el oeste pampeano”.

El rap del río Atuel: la letra compuesta por Bruno Amaya

Dice así: “Este río es único / este río es mío / vamos a luchar como argentinos. Él me vio crecer cuando era crío, él es bien pampeano... con él pasé calores y fríos... El oeste tiene un desafío que es luchar / Luchar, luchar, por nuestro río. Quieren callarnos /quieren que cerremos el pico. El Atuel corre por las venas, tiene que volver... y a esto, a esto lo vamos a resolver. Vamos a pelear para ganar... el oeste vestido de celeste va a dar pelea y plantar nuestra bandera. Mendoza y La Pampa no caigan en la trampa / somos hermanos / fuera la venganza...”.

El recorrido hasta llegar a los Juegos Culturales Evita

En primer lugar, compitió en Santa Isabel por los regionales. “Estaba muy nervioso. Solo había un chico de La Humada, le gané y me emocioné mucho, pero no lloré”, aclaró. Luego, se refirió a los provinciales: “Y cuando gané en Santa Rosa no lo podía creer, lloré un montón”.

Desde el colegio secundario “Aguilas del oeste”, con un micrófono se paró en el escenario del Centro Cultural Medasur y entonó “El rap del río Atuel”. En su letra expresó la lucha pampeana por el río y recordó su niñez jugando al lado del caudal.

“Los jurados me dijeron que estaba muy buena la canción, que me dio puntos hablar sobre el río Atuel y que se me entendía lo que quería decir”, relató.

Bruno representará a La Pampa en los nacionales de Mar del Plata que se disputarán del 24 al 29 de octubre.