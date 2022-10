A casi cuatro meses del asesinato de Agustina Fernández, la causa no avanza y su madre publicó un fuerte descargo

La Justicia todavía no ha encontrado al femicida de Agustina Fernández a casi cuatro meses desde el crimen. Al ver que la causa no avanza, su madre, Silvana Cappello, hizo un fuerte descargo y pidió que se encuentre al culpable en nombre de su hija.

Las autoridades sospechan que el asesino ya no está en la región y no hay indicios suficientes para poder determinar lo que pasó el día de la tragedia. Las pruebas son escasas: no hay cámaras, no hay testigos y con sólo unas muestras de ADN del supuesto criminal no se puede avanzar.

“Sepan que hasta que no caigan los responsables no habrá paz. Río Negro, basta de impunidad. Justicia por Agustina”, escribió Silvana a través de su cuenta de Facebook. Todos sus seguidores y cientos de usuarios más se solidarizaron con ella y se unieron en su pedido.

Femicidio de Agustina: su familia pasó un Día de la Madre lleno de dolor

Todas las fechas conmueven a esta madre, cuya hija le han arrebatado el 2 de julio de este año. Desde entonces, pocas fueron las respuestas que ha recibido, y sostiene que no descansará hasta que se encuentre y condene al culpable.

El domingo 16 de octubre se festejó el Día de la Madre, pero lejos de ser una celebración, Cappello recordó a su hija con más dolor de lo habitual. Amigos, familiares y personas cercanas le dejaron cientos de mensajes de apoyo.

El doloroso recuerdo que compartió la madre de Agustina Fernández por el Día de la Madre. Foto: Captura de pantalla

“El dolor de ver a mi mejor amiga viviendo a medias. Todas las madres sufrimos cuando a nuestros hijos les pasa algo... Pero a mi amiga le arrebataron su tesoro más preciado”, redactó una usuaria a través de sus redes sociales.

Silvana le contestó desde el amor y el agradecimiento. Pero además, en esa oportunidad, aseguró que Agustina se encuentra en otro plano sosteniéndola. “La siento, pero no será jamás igual sin su calor. La extraño inmensamente. Solo Dios sabe”, expresó.