La totalidad de la población mayor de 60 años de la provincia de Santa Fe inscripta en el registro de vacunación contra el coronavirus ya obtuvo turno para aplicarse la tercera dosis y a un 20% de ella ya se la inmunizó.

“Podemos decir que todos los mayores de 60 están turnados (sic), de manera tal que este grupo con mayor vulnerabilidad ya se encuentra vacunado con su dosis de refuerzo”, dijo la ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, al realizar una recorrida por el nuevo vacunatorio del sindicato de Luz y Fuerza, de Rosario.

Sobre el desempeño del plan de vacunación, la funcionaria dijo que “hoy tenemos el 83% de la población general con dos dosis y alcanzamos ya el 20% de terceras dosis”. En este sentido, recordó que las terceras dosis se están aplicando con turno previo. Además, indicó que la provincia avanza en convenios con sindicatos que poseen vacunatorios para que sumen sus estructuras a las del sector público.

Con ese propósito, Martorano recorrió el vacunatorio que el Sindicato de Luz y Fuerza posee en Rosario, y anunció que la semana próxima se pondrá en funcionamiento otro en la sede de Empleados de Comercio en la ciudad de Santa Fe. “Hoy estamos vacunando a todo el personal considerado estratégico, especialmente en estos momentos, como son los empleados de la Empresa Provincial de la Energía, de Aguas Santafesinas y de seguridad, con terceras dosis”, dijo Martorano.

En esa línea, la funcionaria agregó que “para poder continuar con la comunidad y priorizar estos grupos es que necesitamos lo que estamos haciendo hoy, abrir nuevos vacunatorios”. La funcionaria aclaró que las personas que están cursando Covid-19 deben aguardar 90 días para colocarse la dosis de refuerzo, en caso de que les llegue el turno.

“Seamos muy claros, quien esté cursando Covid o tenga el alta de Covid debe esperar 90 días para el refuerzo. Porque se ha demostrado que deja anticuerpos y con la vacuna se genera, por decir, una competencia entre los anticuerpos de la vacuna y los que generó el Covid”, explicó la ministra.

“De manera tal que -continuó- si cuentan con dos dosis, funciona como si fuese un refuerzo. Si me llegó el turno lo guardo porque cuando pasen los 90 días me presento y me vacuno”.