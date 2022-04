Frente a la propuesta a nivel nacional para agregar una hora de clases en las escuelas primarias, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, apuntó este miércoles que la iniciativa implica “una mirada positiva de crecimiento”. Al mismo tiempo, indicó que “el tema tiene su complejidad” y comentó que los gremios deben participar en la discusión.

“Tenemos absolutamente estudiado nuestro sistema y nuestras organizaciones”, afirmó la funcionaria sobre la posición del Ejecutivo provincial. Luego subrayó que es fundamental analizar las condiciones de la reforma que impulsa la cartera nacional en el marco de la reunión con representantes de otros distritos.

En vísperas del encuentro con sus pares en el Consejo Federal de Educación, Cantero consideró que “no hay que adelantarse” en cuanto a la posible modificación de la jornada educativa. En este sentido, argumentó: “Siempre que se cambia la organización escolar, se modifica la mirada pedagógica”.

La ministra santafesina señaló que la extensión de la jornada en las escuelas le concierne a “todos los actores involucrados en la vida escolar”. A su vez, indicó que el primer paso en ese debate es el intercambio con las autoridades de otras provincias.

“Vamos a estar expectantes porque es una decisión federal, no unilateral”, aseguró Cantero. De esta manera, dejó en claro que Santa Fe no avanzará en esa línea si no hay acuerdo en la reunión.