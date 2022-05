A fines de febrero, una familia compuesta por tres personas adultas usurparon una carpa destinada para hisopados al lado del Samco de Santo Tomé; si bien un hombre mayor de 80 años logró ser trasladado a un geriátrico, en el lugar quedan dos personas de unos 50 años. Desde la Municipalidad sostienen que esta situación los “excede” y piden que intervenga la Dirección Provincial de Salud Mental.

Según detalla Aire de Santa Fe, las personas que permanecen en la carpa sanitaria son un hombre y una mujer conocidos en Santo Tomé, ya que años atrás habrían “vivido” en el predio del Samco donde ahora se instaló la carpa.

“Desde la Municipalidad, nuestro servicio social ha llevado adelante todas las acciones posibles hasta nuestra competencia. Logramos trasladar a una persona adulta a un geriátrico, pero eso llevó a complicaciones, luego en el Samco”, detalló la intendenta Daniela Qüesta a AIRE. Al mismo tiempo, comentó que se les ofreció alquilarles una casa, pero lo rechazaron.

En esta línea, señaló que están acordando un trabajo conjunto con el espacio de Salud Mental para lograr una solución, ya que “no podemos sacarlos a la fuerza porque estaríamos secuestrando a dos personas”.

“Necesitamos que Salud Mental nos dé herramientas para resolver el problema, porque por las buenas y charlando no logramos sacar a estas personas”, señaló la Intendenta, que detalló que no se deja de pagar el alquiler de la misma para no dejarlos en una situación de mayor vulnerabilidad.