Spreen, en pijama y con sueño, fue elegido streamer revelación en los premios ESLAND

Las alegrías y reconocimientos para el trabajo de Spreen no paran: primero fue elegido como el mejor streamer de Argentina en los Coscu Army Awards; y ahora recibió un reconocimiento internacional como la “revelación” del mundo digital en la gala de TheGrefg. El santafesino dijo presente y no solo se robó todos los aplausos, sino que las miradas por su particular look.

“Estoy impactado y sin palabras. El recibimiento en México fue una locura. Gracias a toda la comunidad”, dijo sorprendido al recibir el premio ESLAND en la tierra azteca. El joven oriundo de Santo Tomé compitió con Rivers, Quackity y Noni.

Además del reconocimiento por su labor en las redes, el creador de contenidos llamó la atención por su atuendo: fue a la gala en pijama y pantuflas. La razón fue falta de sueño, pero la respuesta que dio fue muy divertida: “No pude dormir, vine así para poder seguir durmiendo”. Y cumplió porque en, al menos dos partes de la ceremonia se lo vio dormir al lado de Ibai Llanos.

Quién ganó el premio ESLAND por streamer del año

El gran ganador de la noche fue Ibai Llanos que se quedó con el reconocimiento de “mejor streamer del año”. Ante unas 10 mil personas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y más de 1.500.000 de espectadores on line, el español contó como se sintió al ser reconocido: “Gracias a todos los que me votaron. Es la segunda vez que lo gano y en un país increíble. Es un orgullo”.