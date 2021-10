Con el correr del día se confirmarán las nuevas medidas sanitarias que comenzarán a regir en Santa Fe a partir del sábado ya que este viernes vence el último decreto. Se esperan cambios de horarios y aumento del aforo para algunas actividades; ¿y el barbijo? Todo apunta a que seguirá siendo obligatorio.

El uso del barbijo seguirá siendo obligatorio en Santa Fe. CIMECO

Cuáles serías las medidas sanitarias en Santa Fe

El uso del barbijo no cambiará , ya que tanto expertos como integrantes del gobierno consideran que aún no es el momento de dejarlos atrás.

Los gastronómicos podrían ampliar la capacidad de gente en los locales, del 50 al 70 por ciento , y se aumentaría el rango horario : podrían estar abiertos hasta las 3 de la mañana.

Comercios : el horario también se estiraría una hora, es decir, trabajarían hasta las 21 horas.

La circulación vehicular se ampliaría para cubrir los horarios del sector gastronómico.

Los eventos deportivos locales y regionales ampliarían su aforo . No se sabe que medidas se tomarán en relación a los eventos culturales o recreativos.

Sobre la habilitación de los boliches, aún no se tiene una medida tomada: los expertos no quieren que se habilite en lugares cerrados.

¿Me pueden multar por no usar el barbijo?

Las autoridades del Ministerio de Salud de Santa Fe junto al grupo de expertos que los asesora estuvieron reunidos para definir el tema del uso del barbijo luego de los anuncios de Nación.

Las medidas que flexibilizan las restricciones sanitarias por el coronavirus se conocerán este viernes. José Gutierrez | Los Andes

Sonia Martorano, ministra de Salud, detalló que en el Consejo Federal De Salud (Cofesa) “se acordó es que no se sancionará a quienes estén al aire libre reunidos en pequeñas burbujas, distanciados del resto y que no lo usen”. Pero si, a quienes no lo utilicen en lugares con mucha gente o espacios cerrados.