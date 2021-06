En el marco de la campaña de vacunación contra el coronvirus, el coordinador de Dispositivos Territoriales del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, Sebastián Torres confirmó que si todo avanza igual de bien como ya lo están haciendo, en 40 días se llegaría a una inmunidad colectiva.

En la mañana de este miércoles, el funcionario comunicó que ya este mes de junio se inocularon más de 750 mil personas y que en total ya se habrían vacunado 1.683.000 ciudadanos. Sobre esto, dijo: “Hemos aplicado el 89 por ciento de las dosis que recibimos”, remarcó.

“La cantidad de personas vacunadas, que no es lo mismo que de dosis aplicadas, porque algunas ya tienen las dos dosis, es de más de un millón 300 mil, y a este ritmo, la inmunidad colectiva o de rebaño podría alcanzarse dentro de 40 días”, sostuvo Torres en diálogo con el programa “El primero de la mañana” de LT8.

VACUNA-DOCENTE- SANTA FE. Foto Sebastian Granata SEBAGRANATA

En la oportunidad, el hombre fue consultado por la “vigencia” que tiene la vacuna una vez que se coloca la primera dosis siendo que aun no arriban al país las segundas dosis. Ante esto, respondió: “El plazo de 90 días es un punto de referencia y eso no significa que al día 91 la vacuna pierde efecto”.

Por último, Torres le pidió a la sociedad que “quien no se haya anotado, que lo haga, por favor, y el que esté bien inscripto recibirá su turno”. “En Rosario no debería haber persona de 50 años o más que no haya sido vacunada”, estimó el profesional.