Miguel Del Sel y el Chino Volpato le dijeron adiós a Dady Brieva en Midachis: quién ocupará su lugar

El humor santafesino de Miguel Del Sel y el Chino Volpato volverán a los escenarios, pero no como el trío Midachi. Los comediantes confirmaron presencia para el verano en Villa Carlos Paz, pero la gran ausencia será la de Dady Brieva, ¿quién lo reemplazará?

El grupo inició en los 90′ y causó furor, pero la última vez que estuvieron como trío fue en 2018, y por ahora la situación parece no tener vuelta atrás. Crónica publicó incluso quién sería el reemplazante y cómo formaría el elenco del espectáculo que será producido por Miguel Pardo.

¿Quién podría llegar a reemplazar a Dady Brieva en el espectáculo de Del Sel y Volpato?

Según el medio porteño, Del Sel y Volpato estarían acompañados por Pablo Cabaleiro, más conocido como “El Mago sin Dientes”. Sin embargo, desde el equipo de prensa de la productora de Pardo afirmaron que, por el momento, hasta ahora solo están confirmados Del Sel y Volpato exclusivamente.

El Mago sin dientes suena como reemplazo de Dady Brieva.

La obra se presentará en el Teatro Holiday, una sala tradicional donde incluso se presentaron como trío en otras oportunidades. La información de Crónica además indica que estarían el comediante Mauricio Jortack, una vedette de origen cubano y un cuerpo de bailarines acompañando la puesta.

Lo cierto es que Del Sel y Volpato volverán a estar juntos, pero Brieva yo no será de la partida, con lo cual Midachi queda, por ahora, como un recuerdo del pasado.

La furia de Pablo Alarcón con Dady Brieva por sus declaraciones sobre la economía

“Hoy en día, todos estamos enfrentando dificultades económicas. Aquí, incluso las personas adineradas se encuentran en apuros. Aquellos que poseen algo de dinero deben sostenerlo tan firmemente en sus manos que les sale sangre”, comenzó explicando Pablo Alarcón en TN.

Luego, Alarcón criticó a Dady Brieva, quien recientemente afirmó que la crisis económica “no le afecta en absoluto”. Pablo Alarcón comentó: “Este es el nivel de nuestra cultura. No podemos esperar más de lo que tenemos. No podemos esperar más allá de los 16 mil millones de dólares que debemos pagar, nosotros, no ellos. El gobierno no está haciendo ningún esfuerzo”, concluyó haciendo referencia a la expropiación de YPF.