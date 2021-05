A partir de este sábado entran en vigencia las restricciones impuestas por el Gobierno nacional hasta el 30 de mayo inclusive, por lo que se debe proceder a renovar los permisos para poder circular.

En el caso de los trabajadores esenciales, las habilitaciones quedan activas y no es necesario volver a tramitarlas, aunque “si se deberán actualizar cada 48 horas la información de autodiagnóstico, como hasta ahora”.

En cuanto a los permisos de actividades no esenciales se dieron todos de baja y se deben volver a gestionar en en argentina.gob.ar/circular. No obstante, no todos están otra vez disponibles. Pasando en limpio:

- Los permisos especiales de 24 y 48 horas se darán de baja. Pueden volver a tramitarse.

- Los permisos de escolaridad presencial se darán de baja. Pueden volver a tramitarse en argentina.gob.ar/circular.

- Los permisos de vacaciones se darán de baja y no se podrán volver a tramitar.

- El transporte público está reservado para quienes cumplen tareas esenciales. (Hay que colocar el número de la tarjeta Movi o Sube).

El Gobierno aclaró que los permisos no se editan, por lo que si se cometió algún error, hay que volver a tramitarlo.

- Si ya contás con tu permiso de circulación podés verlo y mostrarlo en la App Cuidar.

- Ninguna app es obligatoria, pero los permisos para circular sí. Podés llevarlos impresos o en la app, donde quedan guardados.

- Para tramitar un #permiso necesitás tu última versión de DNI: podés hacer consultas sobre DNI y nro. de trámite del DNI en @renaper_ar.

Una alternativa a la página o app nacional es la app (COVID-19 Provincia de Santa Fe) o página provincial: santafe.gov.ar/coronavirusweb/formulario_viaje. Luego se debe seleccionar la opción Salidas Sociales y Laborales, Seleccionar el motivo de su salida y Completar los datos e imprimir el permiso.

Cabe resaltar que no hace falta sacar el permiso provincial o el nacional, sino que uno u otro tienen vigencia.