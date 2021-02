La pandemia de coronavirus también golpeó al comercio exterior en la provincia. Este martes se confirmó una caída del 10,1% en las exportaciones desde Santa Fe, de acuerdo al registro de los movimientos durante el año pasado en los cinco puntos aduaneros del distrito.

El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos confirmó que las operaciones para vender productos y bienes a otros países sumaron 22.047,4 millones de dólares. A su vez, las importaciones en 2020 arrojaron un total de 3.886,7 millones en la misma moneda.

La baja interanual en las exportaciones coincide con un aumento del 4,2% en el volumen de negociaciones para compras al exterior.

En la provincia de Santa Fe existen cinco aduanas ubicadas en las localidades de San Lorenzo, Rosario, Santa Fe, Villa Constitución y Rafaela.

La de mayor volumen de ingresos y egresos de bienes es la que se encuentra en San Lorenzo, sede del polo agroindustrial más importante de Latinoamérica.

De acuerdo con el informe del Ipec, por las terminales de esa zona se exportó durante 2020 el 68,3% del total de mercaderías enviadas al exterior desde la provincia de Santa Fe.

En segundo lugar se ubica a la aduana de Rosario, que representa el 26,1% de las exportaciones provinciales.

Desagregado por rubros, los principales bienes exportados por San Lorenzo fueron los de residuos y desperdicios de la industria alimenticia (U$S 6.759 millones), seguido por cereales (U$S 3.829,1) y grasas y aceites (U$S 3.494,1), según el organismo estadístico.

En cuanto a las importaciones de 2020, también la aduana de San Lorenzo se ubica en el primer lugar con el 56,9%, seguida por la de Rosario con el 37,2%.

“En la Aduana de San Lorenzo, la principal sección de importación es la de “productos del reino vegetal, compuesta principalmente de porotos de soja”, señala el informe.