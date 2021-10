Una joven santafesina representará a Argentina en el certamen de belleza y responsabilidad social Miss Interamericana, donde competirá con otras nueve mujeres del continente.

//Mirá también: La cordobesa que llegó a Miss Universo Argentina: así fue la coronación

Marcia Belén Blanco, candidata argentina de Miss Interamericana

Se trata de Marcia Belén Blanco, joven que más allá de por su belleza, destaca por haber estado al frente de varias campañas solidarias en beneficio de chicos que asisten a comedores y merenderos del barrio de Alto Verde, de donde es oriunda, y de Centenario, entre otros.

Marcia Belén Blanco, candidata argentina de Miss Interamericana

“En el certamen tengo que hacer una presentación de proyectos sociales y para hacerlo tengo 20 minutos. Me pregunto si alcanzará. Hace muchos años que vengo participando con talleres gratuitos para mujeres en comedores y merenderos y la verdad que me nace de corazón, ya que me gusta dejar una huella, un aporte”, dijo la joven a Radio Uno.

//Mirá también: Miss Universo: con un homenaje a Maradona, Alina Luz Akselrad sorprendió en la competencia de traje típico

Marcia Belén Blanco, candidata argentina de Miss Interamericana

“Yo pude lograrlo y quiero que otros también puedan hacerlo. Es un mensaje de resiliencia y fortaleza, que sin duda que con sacrificios y esfuerzo, los sueños se cumplen”, agregó respecto a su participación en el certamen que se realizará del 25 al 31 de octubre en Paraguay.

Marcia Belén Blanco, candidata argentina de Miss Interamericana

Modelo en ascenso

De 29 años y 1,78 metros, Blanco cuenta con experiencia como modelo, y ya participó de eventos internacionales como la Semana de la Moda de Madrid y vivió un tiempo en India.