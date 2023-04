Elecciones 2023: Alejandra Oliveras dijo que no es “seguidora” de Mauricio Macri

Con la mira puesta en las elecciones en Santa Fe y el inicio de la campaña, Alejandra Oliveras cosechó algunas críticas a su acuerdo con Patricia Bullrich. Frente a los cuestionamientos se refirió a Mauricio Macri y remarcó: “No es que soy seguidora, no lo conozco”, explicó.

“Es uno de los presidentes que no me convocó”, comentó “Locomotora” a la hora de compartir su mirada política sobre el fundador del PRO. No obstante, cree en el “equipo” de la ex ministra de Seguridad de la Nación, que quiere ser precandidata de Juntos por el Cambio.

La exboxeadora hizo una extensa descripción de la situación del país, atravesado por el “hambre, la pobreza y la inflación”, entre otros problemas. “Veo dolor, veo miseria, inseguridad. Miedo a salir de tu casa porque te van a cagar a palos por un celular, te van a volar la cabeza”, enumeró.

Oliveras se jactó de su defensa de los derechos de la mujer y aseguró: “Peleo por la igualdad”. Sobre su posición rumbo a la campaña electoral, acotó: ”Me duele mi Argentina, quiero luchar por mi país desde otro lugar”.

“Locomotora” tiene 45 años y ya compitió en las elecciones de 2021 para ocupar un lugar en la Cámara de Diputados de la Nación. En esta oportunidad, decidió sumarse a uno de los sectores principales de Juntos por el Cambio con Bullrich como precandidata a presidenta.

“Yo no conozco de izquierda o derecha”

Como es habitual, Alejandra Oliveras hizo una analogía deportiva para referirse a su proyecto político. “Yo no conozco de izquierda o derecha. Esta es la izquierda que conozco y esta es la derecha que conozco”, señaló mientras hacía puños con sus manos ante la cámara.

“Locomotora” consideró que Argentina “necesita salir adelante”. A esto añadió: “Somos un país maravilloso, no me voy a ir. Quiero quedarme y luchar por vos, por los que no tienen voz”.

Fuera de su tono optimista y entusiasta, la exboxeadora advirtió que en Argentina “no se puede comer, no se puede trabajar”. Sin embargo, sotuvo que “la política es la herramienta” para resolver esos problemas.

Luego del diagnóstico, insistió en que Bullrich es capaz de encontrar la respuesta a la crisis. “Creo en ella. Es una mujer que va para adelante, fuerte, con garra”, concluyó.