Estas personas no deberán hacer cuarentena ni se les realizará el PCR al ingreso. Asimismo se les solicitará un seguro de salud covid, el cual cubrirá gastos médicos en el caso de que contraigan la enfermedad en el país.

Aquellos extranjeros menores de edad que no hayan completado el esquema de vacunación, no tienen que hacer cuarentena, pero se les recomienda que dentro de los primeros 7 días de estadía no vayan a reuniones sociales ni a eventos grupales.